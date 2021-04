dpa/Kay Nietfeld Audio: Inforadio | 19.04.2021 | Interview von Sabine Dahl mit Ludger Volmer | Bild: dpa/Kay Nietfeld

Bundestagswahl - Brandenburger Grüne Baerbock könnte Kanzlerkandidatin werden

19.04.21 | 10:08 Uhr

Bei den Brandenburger Grünen begann ihr politischer Aufstieg, nun könnte Annalena Baerbock ihre Partei als Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf führen - als erste Grüne überhaupt in dieser Rolle. Am Mittag wird die Entscheidung bekanntgeben.



Der Vorstand der Grünen will am Montag die Frage beantworten, wer die Partei in den Bundestagswahlkampf führen soll. Mit der Ko-Parteivorsitzenden Annalena Baerbock steht gleichzeitig auch die Brandenburger Spitzenkandidatin zur Wahl, neben Robert Habeck, mit dem sie seit Anfang 2018 die Grünen führt. Während in der Union der Kampf um die Kanzlerkandidatur offen zwischen Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) ausgetragen wird, wollen sich Baerbock und Habeck untereinander einigen. Die Entscheidung soll am Montagmittag bekanntgegeben werden. Die endgültige Entscheidung fällt dann auf dem Grünen-Parteitag vom 11. bis 13. Juni. Die Zustimmung gilt aber als sicher - egal wie die Nominierung ausfällt.



Regierungserfahrung vs. Fachwissen

Die Grünen haben sich angesichts der seit 2018 hohen Umfragewerte erstmals für eine Kanzlerkandidatur entschieden. Derzeit sind sie mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der CDU/CSU und vor der SPD. In Umfragen lag die 40-jährige Baerbock bei den Sympathiewerten bisher hinter dem 51-jährigen Habeck, hat in den vergangenen Monaten aber aufgeholt. Habeck hat als Agrarminister und Vize-Ministerpräsident schon Regierungserfahrung in Schleswig-Holstein gesammelt. Das hat Baerbock nicht, gilt dafür als inhaltlich stärker. Baerbock war am Samstag bereits vom Brandenburger Landesverband für die Bundestagswahl als Spitzenkandidatin nominiert worden, mit 106 von 109 Delegiertenstimmen. "Wir fordern die Union heraus", sagte die 40-Jährige. "In diesem Jahr ist alles möglich, in diesem Jahr ist alles drin." Sollte sie nun auch als Spitzenkandidatin der gesamten Partei gewählt werden, wäre Baerbock bei der 20. Bundestagswahl seit 1949 erst die zweite Frau nach Angela Merkel, die sich für das höchste Regierungsamt bewirbt.



Wenn Baerbock will, macht Habeck Platz

Die am 15. Dezember 1980 in Hannover geborene Baerbock war von 2009 bis 2013 Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg, bevor sie in den Bundestag einzog. Bei den gescheiterten Jamaika-Sondierungen Ende 2017 machte sich die ehemalige Trampolinturnerin nicht nur in der Klima-, sondern auch der Europapolitik einen Namen. Im Januar 2018 wurde sie dann gemeinsam mit Habeck zur Grünen-Bundesvorsitzenden gewählt. Baerbock stand lange im Schatten von Habeck, der schon vor der Wahl der beiden Parteichefs Anfang 2018 eine gewisse Popularität besaß und fortan emsig durch die Talkshows tingelte. Als Pluspunkt für Baerbock könnte sich erweisen, dass sie in der Partei gut vernetzt ist und als ausgewiesene Expertin für Klimafragen gilt. Als Frau hat sie ohnehin den ersten Zugriff auf die Kandidatur, wie auch Habeck einräumt.



Parteichefin, Abgeordnete und Mutter

Als Manko könnte sich erweisen, dass die 40-jährige Baerbock bislang über keinerlei Regierungserfahrung verfügt. Spekulationen über eine mangelnde Durchsetzungsfähigkeit kontert sie selbstbewusst: "Drei Jahre als Parteichefin, Abgeordnete und Mutter kleiner Kinder stählen ziemlich."



Ohnehin hat Annalena Baerbock in ihren gut drei Jahren an der Spitze der Grünen bewiesen, dass sie das politische Handwerk beherrscht: Sie ist verbindlich und vertritt jenen Pragmatismus, der die Grünen so stark gemacht hat in der jüngsten Vergangenheit. Die ausgewiesene Realpolitikerin hat es dabei geschafft, den linken Parteiflügel einzubinden. Zugleich erscheinen mit ihr alle Koalitionsoptionen möglich.



Zwischen Aktivismus und Pragmatismus

So streitet die studierte Völkerrechtlerin für einen konsequenten Klimaschutz und warnt zugleich davor, "Öko gegen Sozial" auszuspielen: Sie präsentierte sich einst als basisnahe Kämpferin, die für den Kohleausstieg "raus auf die Straße" will, aber auch das Gespräch mit Kohlekumpels sucht. In ihrem Wohnort Potsdam engagierte sie sich in einem Flüchtlingshilfeverein - und in der Corona-Krise besetzte die Mutter zweier Töchter frühzeitig das Familien-Thema. Grünen-Gründungsmitglied Ludger Volmer hat die Kandidatenfindung in der Partei für

die Kanzlerkandidatur verteidigt. Im Inforadio vom rbb sagte Volmer am Montag, die Partei stehe voll hinter Baerbock und Habeck. "Beide haben ja bei den Wahlen zum Bundesvorstand exzellente Ergebnisse eingefahren. Jeder von beiden hätte eine sehr große Mehrheit in der Partei."