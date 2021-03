Helmut Krüger Potsdam Samstag, 27.03.2021 | 17:15 Uhr

Eigentlich mischt´s sich mittlerweile schon ganz gut, wenngleich auch tendenziell leider überproportional in einer Richtung. Wo Berlin offenbar schon "besetzt" ist und Scholz da offenbar gar nicht hin wollte, passt es im Land Brandenburg aus familiären Gründen natürlich schon, gemeinsam mit Britta Ernst.



Für Scholz selbst besteht u. a. die Chance, tatsächlich fahrende Straßenbahnen zu sehen - nicht nur in Potsdam, sondern auch in Frankfurt (Oder), Cottbus und der uralten Kapitale Brandenburg an der Havel, die jüngst allesamt neue Bahnen bestellt haben. Das hat er ja in Hamburg bekanntlich verhindert. Ob das allerdings viel nützt, mag dahingestellt sein, dies in Bezug auf weiterreichendere Aufgaben. Dass Straßenraum mehr ist, als nur Fahrbahnen für den Kfz-Verkehr zu bieten + geringfügige Garnierung mit Radverkehr, (es also schlicht um Neugestaltung des Raumes geht,) das ist ein Kernanliegen der Verkehrswende. Da "fremdelt" er noch.