Heiße Phase des Wahlkampfs eingeläutet - Wie "bereit" ist die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock?

26.07.21 | 20:17 Uhr

Zwei Wochen vor dem Start der bundesweiten Kampagne hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in Brandenburg eröffnet. Sie tritt im wohl spannendsten Wahlkreis Deutschlands an - und hat es sich schon selbst schwer gemacht. Von Markus Woller

"Bereit, weil ihr es seid" - dieser Slogan soll die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock durch den Wahlkampf tragen. Am Montag hat sie ihn zusammen mit der Plakatkampagne in ihrem Potsdamer Wahlkreis vorgestellt. Mit dabei Deutschlands versammelte Hauptstadtpresse. Seit der Bekanntgabe ihrer Kandidatur für das Amt der Bundeskanzlerin haben auch solche vermeintlich kleinen Anlässe Gewicht. Jede Kleinigkeit wird kritisch beäugt, geprüft, bewertet. Heute ist es das leichte Zittern auf ihrer Wange, wenn sie sich zu konzentrieren versucht. Die Frage, warum neben ihr als Frontfrau auch Robert Habeck überlebensgroß vom Plakat strahlt. Die Goldwaage wird umso genauer geeicht, je öfter der Kandidatin Ungenauigkeiten und Pannen nachgewiesen werden können.

"Ja, ich habe Fehler gemacht"

Denn so "bereit", wie der Partei-Slogan vermitteln soll, schien die Kandidatin in den vergangenen Monaten nicht zu sein. Eben Ungenauigkeiten und Pannen haben ihr und ihrer Partei einen Sinkflug in den Zustimmungswerten beschert. In ihrem Buch "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" hat sie sich mehrmals der geistigen Vorleistungen anderer Autoren bedient. Sonderzahlungen der Partei hatte sie verspätet an den Bundestag gemeldet. Außerdem mussten Angaben in Baerbocks Lebenslauf korrigiert werden. Erst jüngst hatte sie nun auch noch das N-Wort in einem Interview verwandt und um eine nachträgliche Korrektur gebeten. "Ja, ich habe Fehler gemacht und das Wichtige ist für mich, daraus zu lernen und es in Zukunft gemeinsam besser zu machen", sagt die Kandidatin bei der Vorstellung ihrer Kampagne. Die 40-Jährige will nun endlich Themen statt Schlagzeilen setzen: Umweltfreundlicher öffentlicher Nahverkehr, besserer Katastrophenschutz, die Vereinbarkeit von Klimaschutz und Wirtschaft. Ob sie damit den Abwärtstrend brechen kann? Das hängt wohl davon ab, ob es ihr gelingt, weitere Fettnäpfchen zu vermeiden.

Erstes Direktmandat in ostdeutschem Flächenland?

Definitiv "bereit" scheint hingegen Baerbocks Parteibasis in Brandenburg zu sein. Die ist so stark wie noch nie: In den vergangenen vier Jahren ist die Mitgliederzahl von Bündnis 90/Die Grünen um mehr als das doppelte angewachsen: von 1.200 auf heute fast 2.500 grüne Mitglieder im Landesverband. Zu verdanken ist das zum einen der immer sichtbarer werdenden Klima-Krise. Aber auch Baerbock selbst hat ihren Anteil daran. Die Nominierung der ersten grünen Bundeskanzler-Kandidatin hatte im April geradezu eine Eintritts-Welle bei den Grünen in Brandenburg ausgelöst. Nun muss die Kandidatin aber auch liefern. Denn die Ansprüche sind parallel zu den Mitgliederzahlen gewachsen. Die Brandenburger Landeschefin Julia Schmidt hat ein ambitioniertes Ziel ausgegeben: Ein zweistelliges Ergebnis, mindestens drei Mandate im Bundestag sollen es sein. Baerbock selbst legt die Latte für ihren Wahlkreis sogar noch ein bisschen höher. "Wir haben hier die Möglichkeit, im Wahlkreis 61 zum ersten Mal in unserer Geschichte ein Direktmandat in Ostdeutschland in einem Flächenland zu gewinnen".

Der interessanteste Wahlkreis Deutschlands

Leicht wird das ganz sicher nicht, tritt sie doch in und um Potsdam in einer echten SPD-Hochburg an - noch dazu gegen einen anderen Kanzler-Kandidaten, Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Vor Baerbocks Pannenserie schien ein Sieg hier sogar möglich. Momentan sehen Wahlkreisprognosen den SPD-Kandidaten deutlich vorn. Und auch die anderen Kandidaten dort sind Hochkaräter: Unter anderem treten die Bundes- und Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig (CDU) oder die ehemalige FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg (FDP) im Wahlkreis 61 an. Immerhin steht Baerbock auf der Landesliste auf Platz eins. Trotzdem dürfte der Kampf um den Potsdamer Wahlkreis der interessanteste in ganz Deutschland sein. Die Hürden also sind hoch. Die heiße Wahlkampfphase beginnt spätestens jetzt. Annalena Baerbock wird nun zeigen müssen, ob sie wirklich so "bereit" ist wie ihre Wähler.