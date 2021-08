Brandenburg - Wie können Blinde an der Bundestagswahl teilnehmen?

Wählen ist ein Grundrecht - doch was tun, wenn man den Wahlzettel gar nicht sehen kann? Für Blinde und Sehbehinderte Menschen gibt es Schablonen, die eine selbstständige Wahl ermöglichen sollen - und mittlerweile auch CDs.



Wenn am 26. September der neue Bundestag gewählt wird, beteiligen sich in Brandenburg auch tausende blinde und sehbehinderte Wähler. Das Problem: Eine selbstständige Wahl auf Zetteln ist kaum möglich. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Brandenburg bietet seinen Mitgliedern deshalb schon seit Jahren spezielle Wahlschablonen an. Neuerdings können sich Blinde und Sehbehinderte zudem eine eigene CD bestellen. Damit soll die eigenständige Wahl noch leichter werden.



Faltbogen als Unterstützung

Joachim Haar ist Beratungsstellenleiter und ehemaliger Geschäftsführer beim Blinden- und Sehbehindertenverband Brandenburg. Seine Frau Regina und er sind schon immer wählen gegangen - obwohl beide stark sehbehindert sind. "Man kann zur Wahl eine Person seines Vertrauens mitnehmen", erklärt Haar. Diese Person könne dabei helfen, die Kreuze an der richtigen Stelle zu setzen. Doch optimal ist das nicht. Das Wahlrecht besagt, dass auch behinderte Menschen gleichberechtigt, unabhängig und geheim wählen dürfen. Mit einer weiteren Person in der Wahlkabine ist das nicht gewährleistet. Bereits seit 2002 stellt der Verband daher Schablonen her. Dabei handelt es sich um einen Faltbogen aus Pappe, an den Stellen ausgestanzt, an die die Kreuze gesetzt werden können, und mit einer Nummerierung in Brailleschrift. "Beim Wahlschein ist die rechte obere Ecke ausgeschnitten, sodass ich das nicht falsch einlege", erklärt Haar.



CD enthält kompletten Wahlzettel

Den Wahlschein allerdings punktgenau einzusetzen, ist ohne Augenlicht nicht so einfach. Außerdem muss man sich schon im Vorfeld genau merken, welche Nummer die Partei und der Direktkandidat hat, den man wählen möchte. "Deshalb gibt es auch diese CD dazu, die man sich anhören kann", erklärt Joachim Haar. Der komplette Wahlschein wird dabei vorgelesen - von Haars Tochter Anja. 1.500 CDs sind zunächst produziert worden, finanziert vom Bund. Die 500 Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Brandenburg bekommen die CD automatisch mit der Wahlschablone zugeschickt. In Brandenburg gibt es allerdings rund 6.000 Blinde und etwa vier Mal so viele Sehbehinderte. Diese können die Schablone mit CD kostenfrei beim Verbandssitz in Cottbus beantragen. Joachim Haar hofft, dass die CDs den Blinden noch mehr Eigenständigkeit. Denn: "Wer liest einem denn sonst die Wahlliste vor? Ich glaube, das macht kein Mensch."



