Tobias Bank, 35 Jahre alt, ist Kommunalpolitiker der Linken und kandidiert zum ersten Mal für den Bundestag. Er wohnt in Wustermark, arbeitet in Berlin - und pendelt regelmäßig nach Bad Belzig ins Wahlkreisbüro.

Die Art und Weise, wie man von A nach B kommt, muss sich verändern, sagt Bank. Denn immer mehr Menschen ziehen aufs Land, aber der ÖPNV hält nicht mit: "Das ist ja ein sehr ländlich geprägter Wahlkreis. Und viele der Dörfer und Orte hier sind nicht ausreichend an den ÖPNV angebunden. Zum Beispiel gibt es nach 18 Uhr keine Busverbindung nach Bad Belzig mehr. Das heißt, Jugendliche, die vom Dorf kommen, können hier nicht ins Kino, zum Schwimmbad oder in den Club gehen, weil sie abends nicht mehr nach Hause kommen."

Bei der Bahn ist es ähnlich: Wer mit dem Zug fährt, kommt in Bad Belzig oder Wiesenburg nur einmal pro Stunde weg - in Rathenow und Premnitz sind die Abstände noch größer. Bank findet das für Pendler und Pendlerinnen, die zur Arbeit nach Berlin, Potsdam oder Dessau und Wittenberg müssen, nicht akzeptabel. Bank, der auch Kreistagsabgeordneter in Potsdam Mittelmark und Gemeindevertreter in Wustermark ist, will sich im Bundestag für die Stärkung des Nahverkehrs einsetzen.