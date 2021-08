Auf dem Wahlzettel zur Bundestagswahl am 26. September werden die Wähler in Teilen Südbrandenburgs einen eigenwilligen Namen auf dem Stimmzettel finden: Bobby ist ein Kater, der zwar nicht in die Politik, dafür aber zu Michael Gabler aus Lichterfelde gehört, seines Zeichens Direktkandidat im Wahlkreis 62 (Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I).

Auch beim Blick auf die Informationsseite des Landkreises Oberspreewald-Lausitz [osl-online.de] zeigt sich: Unter Nummer 20 der Kandidaten für den Bundestag des Wahlkreises 62 steht dort geschrieben, wo eigentlich die Parteien stehen: "Bobby". Darunter dann der Name des Kandidaten, Michael Gabler, Tierpfleger, Jahrgang 1972, geboren in Treuenbrietzen.

Michael Gabler ist ein Neuling in der Politik. Weil er sich aber für seine Region einsetzen will, möchte er in den Bundestag. Dafür hat er sich als parteiloser Direktkandidat aufstellen lassen. Der Landeswahlleiter habe dann seine persönlichen Daten abgefragt - unter anderem fragte er Gabler auch nach einem Kennwort. Das soll den Kandidaten näher beschreiben oder eben die Zugehörigkeit zu einer Partei anzeigen.

Michael Gabler hielt das Kennwort allerdings für eine Art Passwort, mit dem er sich am Telefon ausweisen kann. So fiel seine Wahl auf seinen Kater Bobby. Seitdem löst Bobby Irritationen aus, wird zuweilen sogar für eine neue politische Gruppierung gehalten. Doch auch, wenn es Michael Gabler nach eigenen Angaben unangenehm ist und er den Vorfall am liebsten rückgängig machen würde: Vielleicht kennen ihn nun noch ein wenig mehr Menschen, was sich positiv für ihn bei der Wahl auswirken könnte.

Doch sich auf den Wahlkampf zu konzentrieren, fällt Michael Gabler gerade äußerst schwer: Nach rbb-Informationen ist sein zweijähriger Kater Bobby entlaufen. Gabler hofft nun, dass er mit Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern in dem beschaulichen Lichterfelde wieder zu seinem Herrchen zurückkehrt.