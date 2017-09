Empfehlung der Landeswahlleiterin - Briefwahl: Umschlag sollte heute in die Post

21.09.17 | 06:40 Uhr

Jeder vierte Berliner will per Brief mitentscheiden, ob Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt oder nicht. Doch alle Briefwähler, die ihren Wahlumschlag noch nicht abgeschickt haben, müssen sich sputen - sonst landet die Stimme im Lager der Nichtwähler.



Am Sonntag um 18 Uhr schließen die Wahllokale für die Bundestagswahl - doch wer per Brief wählt, sollte seinen Umschlag schon am Donnerstag in den Briefkasten werfen. Dann müssten die Unterlagen rechtzeitig ankommen. Das teilte die Geschäftsstelle der Berliner Landeswahlleiterin dem rbb mit.



Mehr zum Thema Drei bis vier Anfragen täglich - Viele Berliner Wähler brauchen Hilfe bei Briefwahl Zwei Stimmzettel, zwei Umschläge - das klingt recht übersichtlich. Doch die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl und den Tegel-Volksentscheid sorgen bei vielen Berlinern für Verwirrung.

Wer diesen Termin versäumt, hat zwei Möglichkeiten: Entweder am Wahltag bis 18 Uhr den Brief direkt bei der auf dem Umschlag vermerkten Adresse abgeben. Oder im eigenen Wahllokal um die Ecke den Brief wieder öffnen und die Stimmzettel doch persönlich in die Urne werfen.



Jeder vierte Berliner wählt per Brief

Bei dieser Bundestagswahl haben deutlich mehr Berliner und Brandenburger Briefwahl beantragt als noch vor vier Jahren. Rund 26 Prozent der Berliner Wahlberechtigten will per Brief seine Stimmen abgeben, in Brandenburg werden es voraussichtlich auch über 20 Prozent werden.

Wer erst am Freitag per Brief wählt, kann Pech haben und im Lager der Nichtwähler landen. Zwar verspricht die Post, dass 95 Prozent aller Briefe am nächsten Tag zugestellt werden, 99 Prozent spätestens am übernächsten Tag. Bei einem Test der Tageszeitung "Die Welt" mit 100 verschickten Briefen konnte die Post dieses Service-Versprechen allerdings nicht einhalten. Sieben Prozent der Briefe kamen erst drei Tage später an.

Sendung: Inforadio, 21.09.2017, 6:00 Uhr