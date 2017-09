Bundestagswahl | Die Grauen - Eine Partei auf Verjüngungskurs

20.09.17 | 10:58 Uhr

Die Grauen haben ein Imageproblem. Sie werden für älter gehalten als sie sind. Dabei gibt es die Partei seit gerade einmal vier Monaten. Im Mai haben sie sich von den Grauen Panthern abgespalten und sind seitdem auf Verjüngungskurs. Von Antonia Märzhäuser

Mit Klischees kommt man bei Muna Frank nicht weit. Die Zwanzigjährige mit glitzerndem Nasenpiercing und perfekt gezogenen Augenbrauen kommt gerade von der Arbeit bei Karstadt. Auf die Frage, ob sie dort eine Ausbildung mache, schüttelt sie den Kopf: "Oh Gott, niemals. Ich bin beim Bund." Statt Flecktarn trägt die angehende Panzergrenadierin eine schwarze Lederjacke. Gerade pausiert sie wegen einer Verletzung. Solange hat sie die bayerischen Kaserne für ihr Zuhause im Märkischen Viertel eingetauscht. Hier ist sie aufgewachsen und hier hat sie auch Michael Schulz kennengelernt. Schulz ist in Reinickendorf seit 12 Jahren politisch aktiv. Er saß für die Grauen Panther und die Piraten in der Bezirksverordnetenversammlung. Im Mai hat er dann selber eine Partei gegründet: "Die Grauen - Für alle Generationen". "Wir sind nicht die Grauen Panther", das betont Michael Schulz immer wieder. So ganz einfach macht es einem die Partei mit der Unterscheidung allerdings nicht. Seit der Gründung der Grauen Panther Ende der 80 Jahre hat sich die Partei unzählige Male unbenannt und neugegründet. Wie auch vor vier Monaten. Diesmal aber mit einer neuen Ausrichtung und neuem Personal.



"Wir sind leider länger alt als jung"

Die Grauen wollen eine Partei für alle Generationen sein. Und so findet man neben den Themen Pflege und Rente einen starken Fokus auf Familien -und Bildungspolitik. "Wir haben Themen mit aufgenommen, die das Älterwerden thematisieren, aber es ist so, dass wir ganz klar sagen, wir müssen Alleinerziehende und Familien unterstützen", sagt Michael Schulz. So fordern die Grauen eine Garantie auf Kitaplätze, einen einheitlichen Lehrplan im ganzen Bundesgebiet sowie eine Förderung für Ausbildung und Studium unabhängig vom Einkommen der Eltern. Die Arbeitszeit soll auf 35 Stunden wöchentlich reduziert werden und so Eltern die Möglichkeit gegeben werden, sich die Tage flexibler einzuteilen. Auch bei den einstigen Kernthemen folgt das Wahlprogramm einer durch und durch sozialen Agenda: Mehr Rente, weniger Arbeitsstunden und eine Absenkung des Renteneintrittsalters. Finanziert werden sollen die Mehrausgaben, indem auch Beamte und Selbstständige in den Rententopf einzahlen und Gutverdiener stärker belastet werden. So viel zur Theorie.



Das Märkische Viertel und die vergessenen Wähler

Muna Frank findet all das auch wichtig. Die Gründe, warum sie bei den Grauen aktiv ist, sind aber andere. Die haben viel mit dem zu tun, was sonst unter dem Begriff "Politikverdrossenheit" zusammengefasst wird. "Viele meiner Freunde gehen nicht wählen. Die denken sich, dass die Politiker eh nur reden, aber nichts machen", sagt Frank. Ihr selbst ging es ähnlich. Der einzige Unterschied: Ihre Mutter bestand darauf, dass sie ihre Stimme abgibt. Muna Frank kennt Michael Schulz von seiner Arbeit im Bezirk. Damals war er noch bei den Grauen Panthern. Sie identifiziert sich mit einer Partei, die den Menschen zuhört und auf der Straße präsent ist: "Wir drücken den Leuten nicht einfach Wahlflyer in die Hände. Wir reden mit denen", sagt Frank. Die Vorstellung eine Partei nicht nur zu wählen, sondern selber einen Unterschied zu machen, hat sie motiviert, Teil des Gründungsteams zu werden. Bei der Bundestagswahl steht sie auf Listenplatz 2. Insgesamt treten drei Direktkandidaten für die Grauen an, in Reinickendorf, Neukölln und Marzahn-Hellersdorf. Nach Berlin folgte im September die Gründung des Landesverbandes Niedersachsen. Hamburg ist gerade im Gründungsprozess und auch sonst kommen nach eigenen Aussagen aus der ganzen Bundesrepublik Anfragen. Auf die Frage, was die Ziele für die Wahl seien, guckt Michael Schulz verdutzt: "Na ist doch klar: Das bestmögliche Ergebnis holen" und Frank sagt: "Wir sind zwar noch klein, aber wir wollen nicht klein bleiben."

Gekommen, um zu bleiben

Das unterscheidet die Grauen von anderen Kleinparteien. Sie wollen wachsen. Es reicht der Partei nicht, das Bewusstsein für soziale Fragen zu schärfen, sie wollen diese sozialen Fragen mitgestalten. Bisher ist dafür kaum Zeit: "Dienstags ist Bürotag", den Rest der Woche arbeitet Michael Schulz als Fahrlehrer. Schulz ist so etwas wie der Tausendsassa von Reinickendorf. Seinem Lebenslauf zufolge, müsste er weit über 100 sein: Nach einer Ausbildung in der Senatsverwaltung für Inneres hat er in einem Jugendheim gearbeitet, Sicherheitskräfte in der ehemaligen O2 Arena ausgebildet, war Busfahrer und nebenbei Bezirksverordneter. 2006 holte er, damals noch für die Grauen Panther, 3,8 Prozent bei der Abgeordnetenhauswahl. Zwei Jahre später trat er für die Piraten an. Damals habe es zwischen den beiden Parteien Schnittmengen gegeben, welche genau das waren lässt Schulz offen. "Zumindest weiß ich jetzt wie man twittert und was ein Hashtag ist", sagt Schulz mit einem Grinsen.

Dem Populismus etwas entgegensetzen

Vielleicht war es der basisdemokratische Gedanke, den Schulz an den Piraten zu schätzen wusste. Denn er wird nicht müde, die etablierten Parteien für ihre Starre und Behäbigkeit zu kritisieren. Die "Alt-Parteien" seien zu weit weg von den Menschen. Gleichzeitig hält er es für gefährlich, dass immer mehr Parteien mit Polemik und dumpfen Parolen die Wählerschaft für sich gewinnen wollen. Wo andere Parteien Unterschiede forcieren, wollen die Grauen Unterschiede abbauen. "Ich habe in meiner Arbeit mit Jugendlichen gelernt, dass deeskalieren immer die bessere Lösung ist."



Für die kommende Wahl sieht er die Wähler in der Pflicht, den kleinen Parteien eine Chance zu geben. Die Grauen kontern nicht mit rassistischen Ressentiments, sondern mit viel Idealismus. Der Unterschied zwischen Martin und Michael Schulz ist vielleicht der: Der eine glaubt, dass er wirklich etwas verändern kann.

Diese 24 Parteien treten in Berlin an Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Gründungsjahr: 1945 (bzw. 1950: 1. Bundesparteitag), seitdem ohne Unterbrechung im Bundestag vertreten. Die CDU bildet mit der Schwesterpartei CSU seit 1949 eine Fraktionsgemeinschaft. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Das Wahlprogramm von CDU/CSU heißt eigentlich Regierungsprogramm 2017-2021 und trägt den Titel "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben". Darin spricht die Partei von dem "schönsten und besten Deutschland, das wir je hatten", für das die Partei wieder Verantwortung übernehmen will. Als ersten Programmpunkt fordert die CDU "gute Arbeit auch für morgen" und setzt sich als eigenes Ziel: Vollbeschäftigung in Deutschland bis 2025. Die beiden folgenden Programmpunkte: Ehe und Familie fördern sowie "gleichwertige Lebensverhältnisse" in allen Landesteilen. Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 148.290 "Gefällt mir", Twitter: 220.457 Follower

Berliner Landesverband bei Facebook: 5.312 "Gefällt mir", Twitter: 1.534 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Gründungsjahr: Die SPD hat kein exaktes Gründungsdatum. 1875 ging die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) aus der Vereinigung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) und der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) hervor. 1890: Umbenennung in SPD. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Im Wahlprogramm "Zeit für mehr Gerechtigkeit" stellt die SPD zuerst die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Mittelpunkt. Die Partei wolle etwa bessere Kita-Angebote, modernere Schulen und lebenswertere Orte für Pflegebedürftige. Konkret kündigt die SPD an, die Bildung von der Kita bis zum (Erst-)Studium bzw. zur Ausbildung gebührenfrei machen zu wollen.

Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 166.160 "Gefällt mir", Twitter: 323.519 Follower

Berliner Landesverband bei Facebook: 11.917 "Gefällt mir", Twitter: 12.726 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm

Die Linke Gründungsjahr: 2007 (Verschmelzung von WASG und Die Linkspartei.PDS), zuvor als PDS bzw. später Die Linke im Bundestag seit 1990 vertreten. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: "Die Welt ist aus den Fugen" heißt es in der Präambel des Wahlprogramms der Linken. Dagegen ankämpfen will sie mit einer "Gerechtigkeitswende". Die ersten drei Ziele lauten: "Gute Arbeit", "gute Renten" und "soziale Sicherheit". Konkret kündigt die Partei an, den Mindestlohn erhöhen, Hartz IV abschaffen und eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1.050 Euro einführen zu wollen. Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 216.126 "Gefällt mir", Twitter: 198.925 Follower

Berliner Landesverband bei Facebook: 18.838 "Gefällt mir", Twitter: 9.994 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) Gründungsjahr : 1980 wird das aus mehreren Friedens- und Umweltinitiativen gebildete Listenbündnis "Die Grünen" in eine Partei umgewandelt , seit 1983 ohne Unterbrechung im Bundestag vertreten. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Das Wahlprogramm der Grünen gliedert sich in Headlines wie "Umwelt im Kopf", "Welt im Blick" und "Freiheit im Herzen". Nach ausführlichen Erläuterungen fasst die Partei dann in einem Zehn-Punkte-Plan ihre Regierungspläne zusammen. Die ersten drei Punkte sind dabei: "Klimaschutz voranbringen", "E-Mobilität zum Durchbruch verhelfen" und "Landwirtschaft nachhaltig machen". Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 155.566 "Gefällt mir", Twitter: 355.229 Follower

Berliner Landesverband bei Facebook: 10.143 "Gefällt mir", Twitter: 12.217 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm

Alternative für Deutschland (AfD) Gründungsjahr: 2013, scheiterte bei der vergangenen Bundestagswahl knapp an der Fünf-Prozent-Hürde und tritt nun zum zweiten Mal an. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Das Wahlprogramm gliedert sich in Kapitel wie "Verteidigung der Demokratie in Deutschland", "Der Euro ist gescheitert" und "Außen- und Sicherheitspolitik: Deutsche Interessen durchsetzen". Die Kernthemen wie Asyl und Islam kommen erst an fünfter und sechster Stelle. Die ersten drei inhaltlichen Forderungen der Partei lauten: Volkssouveränität (dabei bezieht sich die Partei vor allem auf ein "Grenzregime", also geschützte Grenzen), die Rückführung der EU in einen Staatenbund sowie mehr direkte Demokratie statt politischer Entscheidungen durch eine "kleine, machtvolle politische Oligarchie, die sich in den bestehenden politischen Parteien ausgebildet hat."

Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 361.057 "Gefällt mir", Twitter: 74.598 Follower

Berliner Landesverband bei Facebook: 24.292 "Gefällt mir", Twitter: 9.047 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm

Piratenpartei Gründungsjahr: 2006. Die Piratenpartei nahm bislang an den Bundestagswahlen 2009 und 2013 teil, scheiterte aber beide Male deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Die ersten drei Top-Themen sind Freiheit und Grundrechte, Asyl und Migration sowie Sportpolitik, wobei es bei letzterer eher um Fanrechte und Gewalt in Stadien geht. Unter dem erst genannten Punkt verstehen die Piraten unter anderem ein Nein zur Vorratsdatenspeicherung und Videoüberwachung sowie mehr Privatsphäre. Beim Thema Migration treten sie für einen Doppelpass und leichteren Ehegattennachzug ein. Abschiebungen lehnt die Partei generell ab.

Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 79.414 "Gefällt mir", Twitter: 163.646 Follower

Berliner Landesverband bei Facebook: 3.964 "Gefällt mir", Twitter: 12.371 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm



Freie Demokratische Partei (FDP) Gründungsjahr: 1948, war seitdem bis 2013 immer im Bundestag vertreten. Bei der vergangenen Bundestagswahl stürzte die Partei auf 4,8 Prozent ab und verlor ihre Sitze im Bundestag. Nun kämpft die FDP um den Wiedereinzug ins Parlament.

Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Ihr Wahlprogramm stellen die Liberalen unter das Motto "Denken wir neu" und beschwören darin statt Angst einen "German Mut". Diese Forderungen nennt die FDP zuerst: 1. Mehr Investitionen in Bildung, damit Deutschland unter die Top-5 aller OECD-Länder gelangt. 2. In der deutschen Wirtschaft soll mehr Gründergeist und Risikobereitschaft gefördert und Bürokratie abgebaut werden. Und 3. Mehr Datenschutz und keine "lückenlose Überwachung".

Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 124.010 "Gefällt mir", Twitter: 244.066 Follower

Berliner Landesverband bei Facebook: 4.353 "Gefällt mir", Twitter: 2.973 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) Gründungsjahr: 2004, gegründet von Redakteuren des Satiremagazins Titanic. Die Partei hat satirisch-parodistischen Charakter ist formal aber eine normale deutsche Partei. Bislang trat sie 2005 (0,02 Prozent) und 2013 (0,18 Prozent) zur Bundestagswahl an. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Das Wahlprogramm von Die PARTEI ist kurz und knapp in 16 Punkte aufgelistet, die ersten drei lauten: "Bekenntnis zur Gerechtigkeit" bzw. mindestens "doppelt so viel Gerechtigkeit wie die SPD". Lohngerechtigkeit, konkreter: "Managergehälter werden zukünftig an die BH-Größe gekoppelt", um das "Gender Pay Gap" zu schließen. Und drittens ein "Bekenntnis zu Europa", das DIE PARTEI als "unveräußerlichen Erdteil, der vor einiger Zeit aus dem Urkontinent Pangäa hervorging und sich über das westliche Fünftel der eurasischen Landmasse erstreckt" beschreibt. Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 297.726 "Gefällt mir", Twitter: 50.315 Follower

Berliner Landesverband bei Facebook: 14.889 "Gefällt mir", Twitter: 2.100 Follower (Stand: 11.09.2017)

Zum Wahlprogramm

Freie Wähler Gründungsjahr: 2009, die Kleinpartei trat bislang einmal zur Bundestagswahl an (2009: 0,03 Prozent). Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Die FREIEN WÄHLER bezeichnen sich als "die anständige Alternative" und wollen an vorderster Stelle, dass eine unkontrollierte Einwanderung von Geflüchteten nach Deutschland verhindert wird. Sie fordern deshalb "eine europäische Lösung für die Flüchtlingsproblematik". An zweiter und dritte Stelle stehen umfassende Reformen sowohl des Rentensystems als auch des Gesundheits- und Pflegesystems. Social Media:

Bundesvereinigung bei Facebook: 15.483 "Gefällt mir", Twitter: 355 Follower

Berliner Landesverband bei Facebook: 11 "Gefällt mir", Twitter: --- (Stand: 11.09.2017)

Zum Wahlprogramm

Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) Gründungsjahr: 1982, tritt seit 1983 stets zur Bundestagswahl an (mit Ausnahme der Wahl 2005), hat aber noch nie mehr als 0,5 Prozentpunkte erhalten. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Als oberstes Ziel nennt die Partei einen mit dem Slogan "Schöpfung bewahren" umschriebenen Klima- und Umweltschutz "im Interesse der zukünftigen Generationen". Daran schließt sich die Forderung nach einer nachhaltigen Energiepolitik an und ein weltweiter Ausstieg aus der Atomenergie. Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 4.233 "Gefällt mir", Twitter: 1.108 Follower

Berliner Landesverband bei Facebook: 236 "Gefällt mir", Twitter: --- (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm

Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) Gründungsjahr: 1992, ist seit 1994 zu jeder Bundestagswahl angetreten und hat zwischen 0,02 und 0,09 Prozent aller Stimmen auf sich vereinen können. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Ein eigenes Programm zur Bundestagswahl liegt nicht vor. Doch in ihrem bundesweiten Grundsatzprogramm listet die Partei wesentliche Programmpunkte - die ersten drei: Die Schaffung einer Neuen Weltwirtschaftsordnung, Hungernothilfe in Afrika und eine "eurasische Landbrücke". Letztere meint eine Magnetbahn von Westeuropa über Russland, den Balkan und den Nahen Osten bis nach Südostasien. Diese "Landbrücke" ist Teil der sogenannten "neuen 'Seidenstraße", die die Kontinente wirtschaftlich und verkehrstechnisch verbinden und dadurch Frieden schaffen soll. Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 1.982 "Gefällt mir", Twitter: 330 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Grundsatzprogramm

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) Gründungsjahr: 1982, die linksradikale Kleinpartei ist aus dem Kommunistischen Arbeiterbund Deutschland hervorgegangen, hat bislang an sechs Bundestagswahlen teilgenommen.

Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Bei der Bundestagswahl tritt die Partei auf der Internationalistischen Liste an, einem Wahlbündnis verschiedener politischer Organisationen. Auf dieser Liste steht u.a. auch die "Volksfront zur Befreiung Palästinas", die von der EU als Terrororganisation eingestuft wird. Im MLPD-Wahlprogramm lauten die ersten drei Forderungen: "Gegen den Rechtsruck der Regierung", gegen die AfD und für eine "Politik für Arbeiter*Innen, statt für Milliardäre". Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 784 "Gefällt mir", Twitter: 39 Follower (Stand: 11.09.2017)

Zum Wahlprogramm

Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) Gründungsjahr: 1971 - die trotzkistische Kleinpartei hieß zunächst "Bund Sozialistischer Arbeiter" und ab 1997 "Partei für Soziale Gleichheit", hat bislang an vier Bundestagswahlen teilgenommen.

Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Die SGP behauptet in ihrem Wahlprogramm, die einzige Partei mit einem sozialistischen Programm gegen Krieg und Kapitalismus zu sein. Die ersten drei Forderungen lauten daher auch: Aufbau einer internationalen Antikriegsbewegung gegen den Dritten Weltkrieg, Gründung der Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa als Gegenmodell zur Europäischen Union sowie Abschaffung des kapitalistischen Systems. Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 1.325 "Gefällt mir", Twitter: 494 Follower (Stand: 11.09.2017)

Zum Wahlprogramm

Bergpartei, die Überpartei - ökoanarchistisch-realdadaistisches Sammelbecken (B*) Gründungsjahr: 2005 (zunächst zwei Parteien: "ÜberPartei" und Bergpartei, Vereinigung 2011), tritt nur in Berlin und zum ersten Mal bei der Bundestagswahl an. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Ein spezielles Wahlprogramm zur Bundestagswahl liegt nicht vor. Im grundsätzlichen "bergparteiprogramm" werden folgende drei Forderungen als erste genannt: "Erhaltung bedrohter und Schaffung neuer Freiräume in Berlin, wo Kreativität und Gemeinschaft ohne kommerziellen Druck ausgelebt werden kann […]", "Weg mit der Berliner Linie!" (Verordnung zur Räumung besetzter Häuser, Anm. d. Red.), "Einführung des Existenzgeldes bei gleichzeitiger Abschaffung aller anderen Sozialreformen und Förderung von weiterbildender Arbeitslosigkeit in einer Gegenwart, in der Vollbeschäftigung für alle zunehmend Illusion wird". Social Media:

Bei Facebook: 1.278 "Gefällt mir", Twitter: 130 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Parteiprogramm

Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei Gründungsjahr: 2016, tritt bundesweit zum ersten Mal bei der Bundestagswahl an. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Die Grundeinkommenspartei ist nach eigener Aussage eine Ein-Themen-Partei. Sie setzt sich demnach ausschließlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden Bürger ein. Für dessen Einführung fordert die Partei die Einsetzung einer Enquetekommission im Bundestag. Social Media:

Bei Facebook: 12.267 "Gefällt mir", Twitter: 1.217 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Parteiprogramm

Demokratie in Bewegung Gründungsjahr: 2017, tritt bundesweit zum ersten Mal bei der Bundestagswahl an. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Die Partei versteht sich als Initiative, die sich für mehr Transparenz und Mitbestimmung einsetzt. Die erst genannten Ziele lauten: Bürgerentscheide auf Bundesebene einführen, die Fünf-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl auf drei Prozent absenken sowie ein Wahlrecht für alle Menschen, die auch ohne deutsche Staatsangehörigkeit dauerhaft in Deutschland leben. Social Media:

Bei Facebook: 14.212 "Gefällt mir", Twitter: 1.217 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm

Deutsche Kommunistische Partei (DKP) Gründungsjahr: 1968, tritt zum sechsten Mal zur Bundestagswahl an, schaffte den Einzug bisher nicht. Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet und als linksextremistisch eingestuft. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Ein klassisches Wahlprogramm hat die DKP nicht, aber ein Kurzprogramm mit bestimmten "Sofortforderungen". Die ersten drei lauten: 1. Öffentliche Investitionen in den Wohnungsbau, Schulen, Bildungseinrichtungen, Jugendzentren und Krankenhäuser, 2. Schaffung von 300.000 Arbeitsplätzen, 3. Aufstockung von sozialen Leistungen, von Hartz IV, Kindergeld, Rente und Mindestlohn. Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 892 "Gefällt mir", Twitter: 528 Follower

Berliner Landesverband bei Facebook: 2.627 "Gefällt mir", Twitter: 491 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum "Sofortprogramm"

Deutsche Mitte - Politik geht anders... (DM) Gründungsjahr: 2013, tritt zum ersten Mal zur Bundestagswahl an. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Die Partei tritt nach Eigenaussage für eine "Politik im Sinne der Bewahrung der Schöpfung: mit Herz, Augenmaß und Vernunft" ein. In einem allgemeinen Kurzprogramm werden folgende Forderungen zu erst genannt: Deutschland soll die Euro-Gruppe verlassen (als zweites, nicht als erstes Land, um "Missstimmung zu vermeiden") bzw. notfalls die Europäische Union. Außerdem sollen Handelsabkommen wie TIP und CETA abgeschafft werden und "sinnlose Sanktionen" gegen andere Länder beendet werden. Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 21.659 "Gefällt mir", Twitter: 692 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Kurzprogramm

Die Grauen - Für alle Generationen (Die Grauen) Gründungsjahr : 2017 neugegründet als Nachfolgepartei der von 1989 bis 2008 bestandenen "Die Grauen - Graue Panther", tritt damit erstmals zur Bundestagswahl an. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Es liegt kein spezielles Wahlprogramm der Partei vor. Im grundsätzlichen Parteiprogramm werden folgende Forderungen zuerst genannt: eine vor allem von Besserverdienenden finanzierte gesetzliche Mindestrente, bessere Pflegestandards und die Förderung von Mehrgenerationenprojekten. Social Media:

Die Bundespartei bei Facebook: 134 "Gefällt mir", Twitter: 0 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Parteiprogramm



Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.) Gründungsjahr: 2017, tritt nur in Berlin und zum ersten Mal zur Bundestagswahl an. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Im Vorwort ihres Programms benennt die Partei "soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und Selbstbestimmung aller Bürger*innen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, sexueller Orientierung, Abstammung, Alter, Klasse, körperlichen Fähigkeiten oder Merkmalen" als ihre Ziele. Die ersten drei Programmpunkte lauten: "staatliche Förderung der Künste und der kulturellen Teilhabe" als Mittel der Integration, Bekämpfung von Diskriminierungen sowie nachhaltige Umweltpolitik. Social Media:

Die Berliner Partei bei Facebook: 4.227 "Gefällt mir", Twitter: 322 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm

Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklich-Sein aller (Menschliche Welt) Gründungsjahr: 2013, tritt erstmals zur Bundestagswahl an. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Das eigene Wahlprogramm zur Bundestagswahl trägt das Motto "Politik für das Wohl aller Menschen, Tiere und der Natur". Die ersten drei Forderungen sind folgende: Friedenspolitik statt Wettrüsten, mehr Unterstützung für Mütter, Väter und Kinder sowie mehr Frauenrechte. Social Media:

Die Bundespartei bei Facebook: 1.016 "Gefällt mir", Twitter: 44 Follower (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm

Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) Gründungsjahr: 2015, tritt zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl an. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Die Partei befasst sich politisch mit nur einem Thema: der unabhängigen, medizinischen Forschung gegen Alterskrankheiten wie Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Alzheimer. Sie fordert, dass ein Prozent aus allen Stellen des Bundeshaushalts für diese Forschung aufgebracht werden. Andere politische Themen wolle man dem Koalitionspartner überlassen. Social Media:

Die Bundespartei bei Facebook: 1.338 "Gefällt mir", Twitter: 10 Follower (Stand: 07.09.2017) Zum Wahlprogramm

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) Gründungsjahr: 1993, sie hat bereits an den letzten sechs vergangenen Bundestagswahlen teilgenommen. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Im Wahlprogramm lauten die ersten drei wichtigsten Ziele: Tierschutz im Grundgesetz (mit einem eigenen Tierschutzartikel), mehr soziale Gerechtigkeit etwa durch eine Senkung des Renteneintrittsalters sowie ein Ende der Massentierhaltung. Social Media:

Die Bundespartei bei Facebook: 19.431 "Gefällt mir", Twitter: 1.030 Follower

Der Berliner Landesverband bei Facebook: 907 "Gefällt mir", Twitter: kein Account (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm



V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) Gründungsjahr: 2016, nimmt zum ersten Mal an einer Bundestagswahl teil. Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Die ersten drei Forderungen sind die Einführung von Volksbegehren auf Bundesebene, der gesetzliche Schutz von Tierschützern ("AufklärerInnen von Tierquälereien sind staatlich zu unterstützen, anstatt sie mit Repressalien zu bedrohen") sowie der Ausstieg aus der Atomkraft.

Social Media:

Die Bundespartei bei Facebook: 16.671 "Gefällt mir", Twitter: 420 Follower

Der Berliner Landesverband bei Facebook: 352 "Gefällt mir", Twitter: --- (Stand: 11.09.2017) Zum Wahlprogramm