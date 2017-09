Die AfD zieht erstmals in den Bundestag ein - und wird gleich die drittstärkste Kraft. In Berlin treibt das gute Abschneiden der rechten Partei mehr als 1.000 Menschen auf die Straße.

Mehr als 1.000 Demonstranten haben laut Polizei am Sonntagabend gegen die Wahlparty der AfD protestiert. Sie versammelten sich auf der Straße vor dem Hochhaus am Berliner Alexanderplatz, in dem die AfD in einem Club im ersten Obergeschoss ihren Wahlerfolg feierte. Polizisten seien aus der Menge heraus mit Flaschen und Steinen beworfen worden, sagte ein Polizeisprecher. Es habe vereinzelt Festnahmen gegeben.