Bundestagswahl 2017 - AfD wird zweitstärkste Partei in Brandenburg

24.09.17 | 22:19 Uhr

Die AfD legt auch in Brandenburg bei der Bundestagswahl massiv zu. Die Rechtspopulisten dürften, wie im Osten insgesamt, zweitstärkste Kraft nach der CDU werden. Vor der AfD-Wahlparty am Berliner Alex protestierten Hunderte gegen die Partei.

Bei der Bundestagswahl zeichnet sich ein deutlicher Zugewinn der AfD in Brandenburg ab. Nach dem Trend der Wahlforscher von infratest dimap von 22:00 Uhr kommt die Partei auf 20,4 Prozent und ist damit zweistärkste Kraft. 2013 war die AfD noch bei 6,0 Prozent gelandet. Die CDU erzielt laut Trend 26,6 Prozent (2013: 34,8 Prozent), die SPD kommt auf 17,5 Prozent (23,1), die Linke auf 17,2 Prozent (22,4), die Grünen auf 4,97 Prozent (4,7) und die FDP auf sieben Prozent. In Berlin liegt die AfD laut den ersten Hochrechnungen bei 13,9 Prozent und wäre damit nur viertstärkste Kraft. Spitzenkandidatin Beatrix von Storch lag im Wahlkreis Berlin-Mitte laut Landeswahlleiterin beim Auszählungsstand von 20.23 Uhr bei 9,2 Prozent. Bundesweit erreichte die AfD 12,8 Prozent (infratest-Hochrechnung von 21:45 Uhr). Doch sichtbar ist eine klare Ost-West-Spaltung: In den ostdeutschen Bundesländern und dem Osten Berlins wählten 21,6 Prozent der Berechtigten die AfD, im Westen waren es 10,9 Prozent (Hochrechnung Stand 19:28 Uhr).

AfD-Landeschef Kalbitz: "Politischer Wendetag"

Brandenburgs AfD-Landeschef Andreas Kalbitz sprach von einem "politischen Wendetag". "Die AfD hat trotz aller Anfeindungen ein großartiges Ergebnis erzielt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Das sehr gute Abschneiden der AfD ist aber auch ein großartiger Vertrauensbeweis der Wähler für die konsequente und konstruktive Oppositionsarbeit der AfD-Fraktion im brandenburgischen Landtag."

Gauland: "Wir werden Frau Merkel jagen"

Spitzenkandidat Alexander Gauland kündigte starken Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an. "Wir werden Frau Merkel jagen." Die Partei werde sich "unser Land und unser Volk zurückholen." Den Wahlkreis Frankfurt (Oder) und Oder-Spree dürfte Gauland als Direktkandidat jedoch nicht gewonnen haben. Beim Auszählungsstand um 21 Uhr lag Gauland bei 22,2 Prozent der Stimmen hinter dem früheren CDU-Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), Martin Patzelt mit 27,2 Prozent. Dennoch wird Gauland in den Bundestag einziehen: über die Landesliste. Interessant wird, wer dem bisherigen AfD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag nachfolgt: mutmaßlich der uckermärkische AfD-Kreischef Jan-Ulrich Weiß, gegen den die Justiz kürzlich Anklage wegen Steuerhinterziehung erhoben hatte. Gauland hatte zuvor vergeblich versucht, Weiß wegen der Veröffentlichung als antisemitisch eingeschätzten Karikatur aus der Partei auszuschließen.

AfD-Wähler hatten sich langfristig entschieden

Fast jeder dritte Wähler in Brandenburg hat sich erst in letzter Minute für eine Partei entschieden: am Wahltag (13 Prozent) oder "in den letzten Tagen" (19 Prozent). Bei den AfD-Wählern war das anders: Jeder Zweite hatte langfristig vor, die AfD zu wählen. Das haben Befragungen der Wahlforscher von infratest dimap ergeben. Fast 61 Prozent der Brandenburger AfD-Wähler sagten, sie hätten sich aus Enttäuschung über andere Parteien für die Rechtspopulisten entschieden. Nur 25 Prozent sagten, ihre Wahlentscheidung sei aus Überzeugung für die eigene Partei gefallen. Der Kandidat - also Alexander Gauland - war nur elf Prozent der AfD-Wähler in Brandenburg wichtig. 71 Prozent der Befragten sagten, das Programm der Partei habe sie überzeugt.

Jeder fünfte Brandenburger - 20 Prozent - hat seine Wahlentscheidung aus koalitionstaktischen Gründen getroffen. Am liebsten sähen die Märker die Fortsetzung der Großen Koalition (37 Prozent) oder Schwarz-Gelb (29 Prozent) - beides dürfte nicht eintreten. Wahrscheinlich ist eine "Jamaika"-Koalition aus CDU, FDP und Grünen.

Hunderte demonstrieren in Berlin gegen AfD-Wahlparty

Schon kurz nach Schließung der Wahllokale demonstrierten hunderte Menschen vor der Wahlparty der AfD am Berliner Alexanderplatz. Etwa 700 Menschen versammelten sich am Sonntagabend vor dem Hochhaus, wo die AfD in einem der unteren Geschosse ihren Einzug in den Bundestag feierte.

Viele Demonstranten pfiffen, riefen Parolen wie "Haut ab, haut ab" und "AfD Rassistenpack" oder machten Krach mit verschiedenen Instrumenten. Darunter waren auch Vertreter linksradikaler Gruppen wie der Antifa. Auf einem Transparent stand "Rassismus ist keine Alternative". Manche AfD-Politiker und -Anhänger fotografierten und filmten vom Balkon aus die Demonstranten. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vertreten.

SPD und Linke zeigen sich entsetzt

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach angesichts des Abschneidens der AfD von einem bitteren Ergebnis. Brandenburgs Linken-Chef Christian Görke sagte, das AfD-Ergebnis in dieser Höhe sei besorgniserregend. "Dass CDU/CSU und Teile der SPD der AfD nach dem Munde geredet haben, hat sich nicht ausgezahlt."



In Brandenburg waren am Sonntag rund 2,1 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen.