Die Stadt Nürnberg ist mit ihrem Vorhaben, der AfD die dortige Meistersingerhalle für eine Wahlkampfveranstaltung mit dem Spitzenkandidaten und Brandenburger Fraktionschef Alexander Gauland zu verweigern, gescheitert. Das Verwaltungsgericht Ansbach gab am Donnerstag einem Eilantrag der Partei gegen die städtische Kündigung des Mietvertrags für den Veranstaltungsort statt (Az. AN 4 S 17.01868, zunächst AN 2 E 17.01852). Das teilte eine Gerichtssprecherin mit. Die Kündigung ist demnach aufgehoben und Gauland kann am Samstag wie geplant in der Halle auftreten. Die Stadt will dagegen keine Beschwerde einlegen und nicht vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ziehen.

Aus Sorge um ihr Ansehen als "Stadt des Friedens und der Menschenrechte" hatte Nürnberg den Mietvertrag mit der AfD für den Veranstaltungsort gekündigt. Hintergrund war eine umstrittene Äußerung Gaulands über die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD). Bei einer Wahlkampfveranstaltung im thüringischen Eichsfeld hatte Gauland davon gesprochen, Özoguz in der Türkei zu "entsorgen". Es sei nicht auszuschließen, dass Gauland abermals eine derartige Äußerung tätigen werde, hieß es von der Stadt Nürnberg.