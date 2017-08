Horst Berlin Montag, 28.08.2017 | 14:19 Uhr

"Wiederkehrendes Muster?"



Gibt es nicht ein Strategiepapier in dem steht, dass man (im Wahlkampf) auf Provokationen und Tabubrüche setzen will? So bekommt man hinreichend mediale Aufmerksamkeit und erspart sich eine sachliche und argumentative Debatte.



"Die Wortwahl ist Geschmackssache. Ich würde das so nicht wählen."



"Menschen zu entsorgen" - diese Wortwahl ist Geschmacksache?! In welchen Kreisen findet man denn diese Wortwahl akzeptabel oder gar gut? Und die Hamburgerin Özoguz würde sie trotzdem nach Anatolien schicken...