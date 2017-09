In Finsterwalde hielten Gegner Plakate in die Höhe mit Aufschriften wie "Schnauze voll", "Grenzen dicht" oder "Bananenrepublik". Gleichzeitig applaudierten hunderte Besucher der Kanzlerin, als sie auf dem Marktplatz auf die Bühne ging.

Bereits Merkels Auftritt in Brandenburg an der Havel Ende August war von Protesten begleitet worden. Am 24. September ist die Bundestagswahl. In Umfragen führen CDU/CSU mit deutlichem Vorsprung vor der SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Martin Schulz. Grüne, FDP, AfD und Linke bewegen sich zwischen sechs und neun Prozent.