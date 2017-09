Der Brandenburger Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Clemens Rostock, sagte in einer Mitteilung vom Dienstag, sein Landesverband empfinde das als große Ehre und Bestätigung der erfolgreichen Arbeit. Mit 5,0 Prozent hätten die märkischen Bündnisgrünen das beste Ergebnis der ostdeutschen Flächenländer erzielt, so Rostock weiter. "Es freut uns deshalb, dass Annalena Baerbock als Vertretung für Ostdeutschland und als Sprecherin für Klimapolitik an den Gesprächen teilnehmen soll. Dies drückt offensichtlich auch Anerkennung für Annalena Baerbocks fachliche Kompetenz aus".

Über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen wird am Samstag ein kleiner Parteitag in Berlin entscheiden.

Baerbock ist seit 2013 Grünen-Abgeordnete im Bundestag. Sie arbeitet als klimapolitische Sprecherin ihrer Fraktion und gehört unter anderem dem Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie an.