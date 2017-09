Auswertung nach Ost und West - Berlin bleibt bei der Wahl gespalten

25.09.17 | 18:50 Uhr

Auch fast drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall stimmen Berliner in beiden Hälften der früher geteilten Stadt unterschiedlich ab. Linke und AfD sind im Osten viel erfolgreicher, während die einst großen Parteien sowie FDP und Grüne im Westen dominieren. Von Andrea Marshall

Schon der erste Blick auf die Wahlergebnisse in der deutschen Hauptstadt zeigt es: In den beiden Stadthälften Berlins wurde bei der Bundestagswahl noch immer sehr unterschiedlich gewählt. Die Landeswahlleitung hat die Zweitstimmen-Ergebnisse auf den früheren Ostteil und den früheren Westteil, wie sie vor der Maueröffnung bestanden, umgerechnet. Im Jahr 28 nach der Maueröffnung erstaunt das klare Ergebnis.

Linke dominiert im Osten

Den krassesten Unterschied zeigt das Abschneiden der Linken: Der Osten wählt trotz örtlicher Verluste weiterhin vergleichsweise stark dunkelrot - 26,1 Prozent im Vergleich zu 13,5 Prozent im Westen.

Eigentlich wollte er sich aus der Politik verabschieden, aber nun ist er doch wieder erfolgreich dabei: Gregor Gysi, Linke.

Die Linke hat auch ihre vier Direktmandate in Berlin wieder in ihrem Stammgebiet im Osten geholt, teils mit sehr guten Ergebnissen: Ex-Fraktionschef Gregor Gysi in Treptow-Köpenick (39,9), Ex-Linken-Chefin Gesine Lötzsch in Lichtenberg (34,7 Prozent), Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau in Marzahn-Hellersdorf (34,2) und Stefan Liebich in Pankow (28,8). Im übrigen Bundesgebiet ging nur noch ein weiteres Direktmandat an die Linke (Wahlkreis Leipzig II).

In Marzahn-Hellersdorf holte zwar Petra Pau von den Linken das Direktmandat - bei den Zweitstimmen gilt der Wahlbezzirk aber als Hochburg der AfD.

AfD erfolgreich im linken Osten

Auffällig: Die AfD punktet in der Hauptstadt vor allem im Osten - 14,8 im Vergleich zu 10,1 Prozent - und zwar genau dort, wo die Linken ihre Direktmandate gewonnen haben. So gehört Marzahn-Hellersdorf mit 21,6 Prozent zu den Hochburgen der Nationalkonservativen, außerdem Treptow-Köpenick (16,9) und Lichtenberg (16,7). Während die Wähler also hier mit ihrer Zweitstimme AfD wählten, ging die Erststimmen an die Linke. Hier ist also eine Art Spaltung innerhalb des Ostens erkennbar.

Im Westen ist Reinickendorf der Wahlbezirk mit den meisten AfD-Stimmen (13,7). Insgesamt hat aber in den westlichen Bezirken die Linke, sonst traditionell nicht so stark im Westen, die AfD überflügelt.

CDU und SPD am besten im Westen

Die CDU und die SPD liegen dagegen ganz klar im Westteil Berlins vorn – mit 5,9 beziehungsweise 4,8 Punkten Vorsprung vor dem Osten. Hochburg der CDU ist der Wahlbezirk Steglitz-Zehlendorf, wo sich fast ein Drittel der Wähler für Schwarz entschieden (29,8).

Frank Steffel holte das beste CDU-Direktmandatsergebnis - im West-Bezirk Reinickendorf.

Die Christdemokraten holen auch alle ihre Direktmandate im Westen: Frank Steffel in Reinickendorf (36,8), Thomas Heilmann in Steglitz-Zehlendorf (35,4), Klaus-Dieter Gröhler in Charlottenburg-Wilmersdorf (30,2) und Jan-Marco Luczak in Tempelhof-Schöneberg (29,0). CDU-Landeschefin Monika Grütters, die erneut im Ost-Wahlbezirk Marzahn-Hellersdorf angetreten war, erlitt dort auch erneut eine Wahlschlappe.

Die Sozialdemokraten holten – bei allen ihren Verlusten – ihr bestes Ergebnis im West-Wahlbezirk Spandau-Charlottenburg-Nord (22,7), wo Direktkandidat Swen Schulz auch den Konkurrenten von der CDU aussticht. In Neukölln konnte Fritz Felgentreu ebenfalls die CDU-Rivalin überflügeln, wenn auch nur knapp. Eva Högl schaffte im Ost-West-Mischbezirk Mitte den Sieg als Direktkandidatin. Umgekehrt erlitt die SPD ihre größten Wahlschlappen in Berlin im Ostteil: in Marzahn-Hellersdorf (14,5 Prozent) und in Lichtenberg (14,8 Prozent) fuhr sie ihre schlechtesten Ergebnisse ein.



Geboren und zunächst erfolgreich im Berliner Osten, jetzt eher im Westen populär: Sebastian Czaja von der Berliner FDP.

FDP erstarkt in West-Berlin, aber nicht nur

Die Liberalen, die nach einer Zwangspause jetzt wieder in den Bundestag einziehen, haben dies in Berlin vor allem den Wählern im Westen zu verdanken. Dort holte die wirtschaftsnahe Partei mit 10,8 Prozent 4,4 Punkte mehr als im vermutlich kapitalismuskritischeren Osten (6,4). Liberalen-Hochburg in Berlin ist Charlottenburg-Wilmersdorf (14,9).

Auch Grüne sind west-dominiert

Auch die Grünen bleiben im Wesentlichen eine West-Partei (14,1) - und eine, die im Zentrum Berlins erfolgreich ist. In ihrem Stammgebiet in Friedrichshain-Kreuzberg holten sie auch wieder das einzige grüne Direktmandat der Republik, wenn auch mit Verlusten. In den östlichen Bezirken kommen die Grünen aber immerhin noch auf 10,5 Prozent der Stimmen. Im Vergleich zu den mageren sechs Prozent, die die Ökopartei in Ostdeutschland insgesamt einfuhr, ist dies nicht so schlecht.