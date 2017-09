Kurz vor der Bundestagswahl haben noch unbekannte Verfasser Briefe mit weißem Pulver an mehrere Politiker sowie an Joachim Sauer, den Ehemann von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), verschickt. Das teilten die Polizei, die Politiker selbst bzw. Parteisprecher am Donnerstag mit.

Ströbele veröffentlichte auf Twitter ein Foto des auf Arabisch verfassten Briefes, wobei sich im Kuvert auch eine Rasierklinge und ein weißes Pulver befanden. Der Brief selbst bestand aus einigen arabischen Wörtern, darunter "tödlich", "nicht berühren", "Milzbrand" und "Gott ist groß". Nach Informationen der Tagesschau sind in allen Briefen Pulver und Rasierklingen gefunden worden. Abgestempelt wurden die Umschläge offenbar vom Briefzentrum 58 in Hagen in Nordrhein-Westfalen.