Anzeige gegen Ordner bei AfD-Veranstaltung in Zehlendorf

Nach einer Wahlkampfveranstaltung der AfD-Kreisfraktion Steglitz-Zehlendorf wird gegen zwei Ordner der Partei wegen Körperverletzung ermittelt. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Die Strafanzeige stellte das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.

Hintergrund war eine Veranstaltung am vergangenen Freitag im Rathaus Zehlendorf. Dort hatten AfD-Ordner zwei Besucher gewaltsam aus dem Saal geführt, wie das Bezirksamt am Freitag mitteilte. Der Vorfall wurde als Video aufgezeichnet und ins Internet gestellt. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Ordner eine Frau am Arm packt, um sie aus dem Saal zu führen. Ein Mann wird von einem anderen Ordner im Würgegriff hinausgezwungen.