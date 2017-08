Wieviel privates Geld Kandidaten in den Wahlkampf buttern

Bundestagswahl in Brandenburg

Für zwei Drittel aller Bundestagskandidaten ist ihr Wahlkampf ein Vollzeit-Job. Wenn die Parteikasse dafür nicht reicht, wird auch schon mal privates Geld reingebuttert. Stephanie Teistler hat bei zwei Kandidaten in Märkisch-Oderland in die Wahlkampfkasse geschaut.

Er beklebt Äpfel mit SPD-Stickern, sortiert SPD-Minzbonbons und -Notizhefte in seinen Korb: Stephen Ruebsam zieht bestens vorbereitet in den Bundestagswahlkampf - mit allem Werbematerial, das der Katalog hergibt.

Im Wahlkampfmodus befindet er sich bereits seit seiner Nominierung für den Wahlkreis Märkisch-Oderland vor einem Jahr. Seitdem reist er mit Werbekorb und Keyboard im Kofferraum von Gemeinde zu Gemeinde, spielt in Altenheimen Musik und versucht gleichzeitig, die Pflegerinnen und Pfleger von seinem Programm zu überzeugen. Sein Tag, so sagt er, teile sich zurzeit in sechs Stunden Politik und sechs Stunden Arbeit.