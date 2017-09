Hochrechnung Bundestagswahl - Starke Verluste für Union und SPD, AfD drittstärkste Kraft

24.09.17 | 19:53 Uhr

Bei der Bundestagswahl verzeichnen Union und SPD nach Hochrechnungen deutliche Verluste. Die AfD wird drittstärkste Kraft - im Osten ist sie sogar auf Platz 2. Die FDP zieht mit gut zehn Prozent sicher in den Bundestag ein. Grüne und Linke bleiben unter zehn Prozent.

Die CDU/CSU ist trotz deutlicher Verluste erneut stärkste Kraft im Bundestag. Bei den Wahlen am Sonntag kommt der Hochrechnung von 19.41 Uhr zufolge auf 33,0 Prozent der abgegebenen Stimmen, das sind rund neun Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2013. Es ist das schlechteste Ergebnis für die CDU/CSU seit 1949. Die SPD erzielt nach der Prognose mit 20,8 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis. Gegenüber der Wahl 2013 verlor sie noch einmal rund fünf Prozentpunkte. Bundesweit drittstärkste Partei wird laut Hochrechnung die AfD mit 13,3 Prozent, sie legt um mehr als acht Prozentpunkte gegenüber der Bundestagswahl 2013 zu. Die FDP schafft den Wiedereinzug in den Bundestag, sie erhält 10,5 Prozent, das sind fast sechs Prozentpunkte mehr als vor vier Jahren, als die Liberalen an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten. Die Grünen können leicht zulegen und kommen auf 9,1 Prozent. Auch die Linke verzeichnet ein minimales Plus und kommt auf 8,7 Prozent der Stimmen.

Schulz will SPD in die Opposition führen

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will trotz der historischen Wahlniederlage Parteivorsitzender bleiben und die Sozialdemokraten in die Opposition führen. Den Fraktionsvorsitz will er dagegen nicht übernehmen. Das sagte er am Sonntag in der Berliner Parteizentrale. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hingegen plädierte dafür, in Ruhe zu überlegen, ob die SPD in die Opposition gehen oder sich an der Regierung beteiligen sollte. "In der SPD gibt es die Meinung, das wäre viel besser in der Opposition", sagte er am Sonntag nach der ersten Prognose. Es gebe aber auch eine staatspolitische Verantwortung, so der SPD-Politiker. Sollte die SPD in die Opposition gehen, bleibt rein rechnerisch nur eine sogenannte Jamaika-Koaltion aus Union, FDP und Grünen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD haben die anderen Parteien ausgeschlossen.

AfD in Brandenburg zweitstärkste Kraft

AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland machte nach dem guten Abschneiden seiner Partei eine Kampfansage an die künftige Bundesregierung. Sie "kann sich warm anziehen", sagte Gauland am Sonntag in Berlin. "Wir werden die Regierung vor uns hertreiben." Gauland nannte den Einzug in den Bundestag einen "großen Tag" in der Parteiengeschichte der AfD. Der Berliner AfD-Partei- und Fraktionschef Georg Pazderski nannte das Ergebnis seiner Partei "ein politisches Erdbeben". Die AfD hat besonders im Osten Deutschlands stark abgeschnitten: Hier stimmten der Prognose zufolge 21,5 Prozent der Wähler für die AfD - damit ist sie in den östlichen Bundesländern zweitstärkste Kraft hinter der Union. Das zeichnet sich auch in Brandenburg ab. Wie der Landeswahlleiter am Sonntagabend auf seiner Internetseite mitteilte, kommt die Partei nach der Auszählung nach mehr als der Hälfte 3.700 Wahlbezirke auf 21,7 Prozent und wäre damit zweistärkste Kraft hinter der CDU (27,0 Prozent). 2013 war die AfD hier noch bei 6,0 Prozent gelandet.

Die Wahlbeteiligung liegt bei rund 75 Prozent. Das vorläufige amtliche Ergebnis soll zwischen zwei und vier Uhr morgens bekannt gegeben werden.

Proteste vor AfD-Wahlparty

Parallel zum Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl haben sich am Sonntagabend in Berlin Demonstranten vor der Wahlparty der Rechtspopulisten versammelt. Etwa 100 Menschen zogen am Sonntagabend zum Alexanderplatz, wo die AfD-Anhänger sich in einem Club in einem Hochhaus versammelt hatten. Sie pfiffen und riefen Anti-AfD-Parolen. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vertreten.

Wahlbeteiligung in Berlin und Brandenburg ähnlich wie vor vier Jahren

In Berlin gingen bis zum Nachmittag etwas mehr der rund 2,5 Millionen Wahlberechtigten wählen, als bei der Bundestagswahl 2013. Die Wahlbeteiligung bis 16 Uhr lag bei 60,3 Prozent und damit 1,9 Prozentpunkte höher als vor vier Jahren, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Die höchste Wahlbeteiligung wurde um 16.00 Uhr aus dem Wahlkreis 79 Steglitz-Zehlendorf gemeldet (64,3 Prozent), die niedrigste aus dem Wahlkreis 82 Neukölln mit 56,4 Prozent. Mancherorts mussten die Wähler am Mittag bis zur Stimmabgabe Schlange stehen. In Brandenburg blieb die Wahlbeteiligung bis zum frühen Nachmittag in etwa ebenso hoch wie bei der vorangegangenen Bundestagswahl. Von den rund 2,1 Millionen wahlberechtigten Brandenburgern hatten am Sonntag bis 14 Uhr 38,3 Prozent ihre Stimme für die Bundestagswahl abgegeben und damit 0,1 Prozentpunkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt bei der Bundestagswahl 2013. In Brandenburgs zweitgrößter Stadt Cottbus erklärte Wahlbüroleiter Andreas Pohle: "Es ist ein ständiges Kommen und Gehen." Auch in Frankfurt (Oder) ging die Stadtverwaltung nach einer Mitteilung am Vormittag von einer diesmal wohl insgesamt etwas höheren Wahlbeteiligung aus.

Prognose, Hochrechnung, Ergebnis Prognose Wenn die Wahllokale schließen, wird ein erster Trend mit der Prognose verbreitet. Sie basiert auf einer Umfrage , in der Wähler in repräsentativ ausgewählten Stimmbezirken kurz nach ihrem Besuch im Wahllokal ihr Kreuz ein zweites Mal machen.

Hochrechnung Kurz nach Schließung der Wahllokale berücksichtigen die Hochrechnungen ausschließlich Wahlergebnisse. Die Meinungsforscher rechnen dafür erste ausgezählte Teilmengen auf die Wähler insgesamt hoch.

Ergebnis Erst wenn der letzte Wahlbezirk ausgezählt ist, stellt der jeweils zuständige Wahlleiter am Wahlabend ein vorläufiges amtliches Ergebnis fest. Das endgültige amtliche Ergebnis kommt Tage oder Wochen später.