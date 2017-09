Bundestagswahl - 4,6 Millionen Berliner und Brandenburger dürfen wählen

24.09.17 | 06:15 Uhr

Jetzt gilt's: Am Sonntag wird der neue Bundestag gewählt, auch 2,5 Millionen Berliner und 2,1 Millionen Brandenburger dürfen abstimmen. Einen Rekord gibt es bei den Briefwählern - und in beiden Ländern wird auch noch über Lokalpolitik entschieden.

Ganz so einfach ist das Ankreuzen dann eben doch nicht: "Wo wählen gehen?" war in den vergangenen sieben Tagen die häufigste Google-Suchanfrage zur Bundestagswahl. Wir lösen auf: Es steht in dem Schreiben, das Sie vor ein paar Wochen bekommen haben. 2,5 Millionen Berliner und 2,1 Millionen Brandenburger hatten eine solche Wahlbenachrichtigung im Briefkasten und dürfen am Sonntag über ihr neues Parlament abstimmen. In der Hauptstadt geht es außerdem noch um den Volksentscheid zum Flughafen Tegel. Und in 35 Brandenburger Städten und Gemeinden werden Bürgermeister gewählt.



Video Video | Bundestagswahl 2017 - Wie wählt man korrekt? Wie funktioniert das nochmal genau mit den Erst- und den Zweitstimmen? Wissen Sie nicht genau? Macht nichts: In einer Minute und sechs Sekunden sind Sie wieder auf Stand.

Rund 30 Wahllokale vom Marathon betroffen

An der Wahl zum Bundestag dürfen alle Deutschen teilnehmen, die mindestens 18 Jahre alt sind und hauptsächlich in der Bundesrepublik wohnen. Der Großteil nimmt den klassischen Weg ins Wahllokal um die Ecke, zwischen 8 und 18 Uhr kann man am Sonntag dort seine Kreuze machen. Besonders hibbelige Berliner können danach gleich den Marathon laufen - die anderen müssen auf Straßensperrungen und Umwege achten. Etwa 30 Wahllokale liegen an der Marathon-Strecke. Die betroffenen Wähler in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf müssen sich auf dem Gang zur Urne auf Hindernisse und Verzögerungen einstellen. Aber mehr Wähler als je zuvor haben das Ganze ohnehin längst zuhause erledigt, per Post. Nicht umsonst ist die zweithäufigste Suchanfrage zum Sonntag: "Wann Briefwahl abschicken?" Wer es verpennt hat, kann den Brief übrigens auch persönlich in seinem jeweiligen Wahlamt abgeben.

Häufigste Berufsbezeichnung: Student

Zur Wahl stellen sich in Berlin 330 und in Brandenburg 186 Frauen und Männer. Entweder hoffen sie auf ein Direktmandat via Erststimme oder auf ein Ticket per Zweitstimme in den Bundestag, über einen Listenplatz ihrer Partei. Die mit Abstand häufigste Berufsbezeichnung der Kandidaten in beiden Bundesländern lautet übrigens: Student oder Studentin. Umfragen vor der Wahl sind stets mit Vorsicht zu betrachten, aber eines lässt sich aus den Zahlenkolonnen übereinstimmend herauslesen: Die Union unter Kanzlerin Angela Merkel dürfte den Umfragen zufolge erneut mit Abstand stärkste Fraktion werden. Ihr Herausforderer Martin Schulz von der SPD wird höchstwahrscheinlich nicht ins Kanzleramt ziehen. Im neuen Parlament werden voraussichtlich durch die Rückkehr der FDP und den erstmaligen Einzug der AfD sechs statt bisher vier Fraktionen vertreten sein. Die Abgeordnetenzahl könnte von 630 auf bis zu etwa 700 steigen.

GroKo oder "Jamaika" bislang am wahrscheinlichsten

Aber von wem werden die Deutschen in den kommenden vier Jahren regiert? Wieder von einer großen Koalition aus Union und SPD - oder zum ersten Mal von einem "Jamaika"-Bündnis aus Union, FDP und Grünen? Folgt man den letzten Umfragen, sind diese zwei Regierungsoptionen am wahrscheinlichsten. Um eine Koalitionsaussage drückten sich die Politiker dieser Parteien auch in diesem Wahlkampf standhaft, um sich keine Machtoption zu verbauen. Grüne und FDP dürften noch darauf spekulieren, dass sie sich der Union mit genügend Stimmen als alleiniger Koalitionspartner anbieten könnten. Für Schulz und die SPD geht es voraussichtlich darum, nicht das schlechteste SPD-Ergebnis der Nachkriegszeit von 23 Prozent (2009) zu unterbieten. Spannend wird auch die Frage, wer hinter der CDU/CSU und (wohl) der SPD die drittstärkste Kraft im Bundestag wird. Noch ist das die Linke, aber je nachdem, welche Meinungsforschung man studiert, könnte die AfD in Zukunft vor ihr liegen.

Rekord beim "Wahl-O-Mat"

Insgesamt stellen sich 42 Parteien zur Bundestagswahl, auch das ist ein neuer Rekord seit der Wiedervereinigung. Über ihre Positionen informierten sich soviele Menschen wie nie zuvor mit dem "Wahl-O-Mat": Die interaktive Internetseite, entwickelt von der Bundeszentrale für politische Bildung, ist bis Freitag 13,3 Millionen Mal genutzt worden. Verabschieden müssen sich die Berliner, speziell aus Friedrichshain-Kreuzberg, vom altgedientesten Grünen-Politiker des Parlaments: Hans-Christian Ströbele wird dem neuen Bundestag nicht mehr angehören. Auch die Berliner Linken-Abgeordnete Halina Wawzyniak verlässt das Parlament. In Brandenburg wird unter anderen ein Nachfolger für den direkt gewählten Frank-Walter Steinmeier (SPD) gesucht, der verabschiedete sich als Bundespräsident ins Schloss Bellevue. Um 18 Uhr werden am Sonntag die ersten Prognosen über die Bildschirme flimmern, wer es genau wissen will, sollte sich starken Kaffee kochen: Das vorläufige amtliche Endergebnis verkündet der Bundeswahlleiter dann zwischen zwei und vier Uhr morgens.