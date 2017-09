Bleiben in Mitte Wahllokale in Schulen geschlossen?

Wenn am Sonntag der Bundestag gewählt wird, könnten viele Bürgerinnen und Bürger in Berlin-Mitte vor geschlossenen Wahllokalen stehen. Hausmeister sollen am Sonntag zu Hause bleiben anstatt Schulen zu öffnen.

Der Personalrat der Schulen in Berlin-Mitte hat der sogenannten Mehrarbeit am Sonntag seiner Hausmeister nicht zugestimmt. Damit drohen zahlreiche Wahllokale geschlossen zu bleiben. Carsten Spallek, CDU-Stadtrat in Mitte, sagte dem rbb, man gehe nach wie vor davon aus, dass die Türen zu den Schulen am Sonntag geöffnet werden. Es gehe immerhin nicht um ein Sommerfest, sondern um die Bundestagswahl, "die ordnungsgemäß und rechtssicher durchgeführt werden können" soll.

Der Stadtrat wolle nun prüfen, ob der Personalrat die Zustimmung überhaupt verweigern kann. "Wir lassen das rechtlich überprüfen, ob wir das nicht einfach anordnen können", so Spallek in einem Interview mit radioBerlin 88,8. Zudem diskutiere man Alternativen, über die am Dienstag im Bezirksamt Mitte von Berlin entschieden werden soll.