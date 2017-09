Wenige Tag vor der U18-Wahl können Jugendliche in Berlin-Pankow lokale Politiker befragen, die bei der Bundestagswahl antreten. Vertreter von sechs Parteien haben für Dienstagabend zugesagt. Organisiert haben das Treffen mit viel Mühe - Jugendliche. Von Annette Miersch

Früh übt sich, wer an demokratischen Prozessen teilnehmen möchte. In diesem Sinne findet am Freitag bundesweit die Jugendwahl U18 statt. Minderjährige können hier ausprobieren, wie es ist, seine Stimme für den Bundestag abzugeben.

Um Mädchen und Jungen zu motivieren, finden in diesen Tagen republikweit viele Informations-Veranstaltungen statt - in Berlin-Prenzlauer Berg zum Beispiel gibt es bereits am Dienstag ein Erstwählerforum. Titel: "Triff Deinen Politiker". Das Besondere hier: Organisiert wird das Forum von Jugendlichen für Jugendliche.