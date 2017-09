West-Berliner MdBs vor der Wende - Die Alibi-Bundestagsabgeordneten aus Berlin

23.09.17 | 08:30 Uhr

Bis 1990 war der West-Berliner per Gesetz ein Nichtwähler: Für Bundestagswahlen hatte er kein Wahlrecht. Was heute in Vergessenheit geraten ist, hatte damals weitreichende Folgen im Parlament. Von Sarah Mühlberger

15 Jahre lang war Jochen Feilcke, heute 75 Jahre alt, Bundestagsabgeordneter. An seinen ersten Arbeitstag erinnert er sich noch bestens, denn es ging erst einmal einiges schief, noch bevor es richtig losging.



Damals, im März 1983, sollte bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags ein neuer Kanzler gewählt werden. "Ich hatte frohgemut meine Stimme für Helmut Kohl abgegeben", erzählt der CDU-Mann Feilcke. "Mir hatte aber niemand gesagt, dass es für die Stimmen der Berliner Abgeordneten eine Extra-Wahlurne gab." Feilcke hatte seinen Wahlzettel in die reguläre Urne geworfen, ein politisch heikler Faux-pas, denn als Vertreter West-Berlins durfte Feilcke eigentlich gar nicht den Bundeskanzler wählen. Die Berliner Stimmen wurden gesondert gezählt und vorgetragen, sie hatten nur symbolischen Wert.

Gelassene Reaktionen auf falsche Stimmabgabe

Während Feilcke schon sein politisches Ende befürchtete, reagierten die Parlamentspräsidenten gelassen. Immerhin war schnell klar, dass der Vorsprung deutlich und das Gewicht einer einzelnen falschen Stimme gering war. Für eine Schlagzeile in der Berliner Boulevardpresse am nächsten Tag reichte Feilckes Missgeschick dennoch - und für reichlich Spott und Getuschel unter Parlamentskollegen. "Da bin ich aber in die Offensive gegangen", erzählt Feilcke. "Ich habe denen gesagt: Damit Sie das alle gleich wissen. Ich bin der Vorkämpfer für das volle Stimmrecht für Berliner Abgeordnete!" Es sollten dann allerdings noch sieben Jahre vergehen, bis es so weit war. In Berlin selbst gab es nicht einmal große Proteste gegen die Ungleichbehandlung - als geteilte Vier-Mächte-Stadt war Berlin es gewohnt, in jeder Hinsicht ein Sonderfall zu sein. So galt etwa: Im Konfliktfall entscheidet der Stadtkommandant und nicht der Regierende Bürgermeister. Festgelegt durch die Besatzungsmächte war, dass die Stadt nicht vom Bund regiert werden durfte, denn das Sagen hatten hier die Alliierten. Im Bundestag galt darum Berlin als so genanntes "Als-ob-Bundesland": Die Berliner Bürger wurden zwar im Bundestag durch Abgeordnete offiziell vertreten, die Parlamentarier aber hatten kein Stimmrecht und sie durften auch nicht von den Berlinern selbst gewählt werden. Stattdessen legte das Abgeordnetenhaus fest, wer als Parlamentarier nach Bonn entsandt wurde.

Jochen Feilcke (CDU) mit seiner Frau in Berlin

Die 22 Sitze wurden der Fraktionsstärke im Abgeordnetenhaus entsprechend an die Parteien vergeben, die dafür Listen erstellten, die umkämpft waren, ähnlich wie heute. Der Unterschied: "Damals stand immer schon vor der Bundestagswahl fest, wer als Abgeordneter nach Bonn gehen würde", erläutert der Berliner Politikwissenschaftler Nils Diederich das Prozedere. Er selbst zog als Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses 1976 für die SPD in den Bundestag ein und saß dann im innerdeutschen Ausschuss und im Finanzausschuss. Die Berliner Abgeordneten hätten sich gleichberechtigt und in den politischen Betrieb integriert gefühlt, sagt der heute 83-jährige Diederich. "Es gab keinerlei hierarchisches Gefälle." Dabei hatte die parlamentarische Arbeit der Westberliner Abgeordneten nicht nur bei der Wahl des Bundeskanzlers Grenzen: Auch bei namentlichen Abstimmungen - etwa Schlussabstimmungen über Gesetze - wurden die Stimmen der Berliner extra gezählt und nicht gewertet.

Besonderer Status, aber gleiche Diäten und Zuschüsse

"Abgesehen davon, dass man landesspezifisch ja immer ein bisschen abgestempelt wurde, gab es null Unterschiede", sagt auch Jochen Feilcke. Die Parteikollegen der CDU zogen die Berliner aber manchmal auch auf. So hieß es etwa: Ihr habt ja nicht einmal einen Wahlkreis. Möglicherweise schwang da auch etwas Neid mit, schließlich mussten die Westberliner Abgeordneten nicht als inhaltliche Allrounder ihre Wähler zufriedenstellen, sondern konnten sich auf ein Thema spezialisieren, zu dem sie dann in der Heimat Vorträge hielten. Auch deswegen pendelte Feilcke, der "im zweiten Kreis um Diepgen viel kämpfen und deswegen präsent sein musste", zwischen 1983 und 1998 in die Heimat: "Morgens um 6:25 Uhr mit dem Flieger nach Bonn, abends mit der letzten Maschine zurück." Für die Berliner Abgeordneten gab es trotz ihres besonderen Status nicht nur das gleiche Salär, es galten für sie auch dieselben Regelungen, also etwa freie Flüge und Bahnfahrten.

Nils Diederich (SPD) 1980 in Bonn

Berliner Umwege, um an Wahlen teilnehmen zu können

Viele Hauptstädter versuchten damals über Umwege, doch an den Bundestagswahlen teilnehmen zu können, indem sie einen Zweitwohnsitz in der Bundesrepublik anmeldeten. Im Wahllokal ihrer Zweitheimat durften sie dann wählen. Diese Sonderregelung, die 1957 für Berliner eingeführt wurde, führte dazu, dass in einigen westdeutschen Kommunen die Zahl der Berliner Wähler sprunghaft anstieg und in so mancher Wohnung pünktlich zu den Wahlen plötzlich mehr als 20 Menschen gemeldet waren. Reine Scheinanmeldungen waren zwar laut Wahlgesetz vom Stimmrecht für Berliner ausgenommen, jedoch schwer zu kontrollieren. Im wiedervereinigten Deutschland durften die Berliner 1990 dann auch ganz offiziell bei Bundestagswahlen mitentscheiden. Für Jochen Feilcke und Nils Diederich bedeutete das, erstmals nicht nur bei der eigenen Partei, sondern auch bei den Berliner Wählern um ein Mandat kämpfen zu müssen und zu können.



Feilcke und Diederich hatten bei den vorangegangenen Wahlen schon Gelegenheit gehabt, Wahlkämpfe zu beobachten und zu üben: So half Diederich, wie viele Berliner SPD-Abgeordnete, in westdeutschen Wahlkreisen mit. Feilcke unterstützte einen Kandidaten seiner Heimatstadt Hannover. "Als Berliner war man für die Westdeutschen ein Exot", sagt Feilcke. Bei örtlichen Parteiveranstaltungen und Dorffesten waren die Berliner deswegen gefragte Redner.

Sowohl Jochen Feilcke als auch Nils Diederich gelang es bei den ersten Bundestagswahlen in Berlin, in ihren jeweiligen Wahlkreisen das Direktmandat zu gewinnen: Diederich im damaligen Wahlkreis Treptow-Friedrichshain, Feilcke in Kreuzberg-Schöneberg. Der parlamentarische Alltag habe sich dann nach 1990 für sie gar nicht groß verändert, sagen die beiden ehemaligen Abgeordneten heute. Mit der Wendezeit wurde es schließlich nicht weniger spannend.