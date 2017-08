Ein Brief an den Minister, aber noch keine Antwort - so sieht der aktuelle Austausch zwischen Alexander Dobrindt und der Brandenburger SPD-Politikerin Dagmar Ziegler aus. Das Hauptanliegen der SPD-Bundestagskandidatin: der Elbausbau.

Die Spitzenkandidatin der Brandenburger SPD für die Bundestagswahl, Dagmar Ziegler, fordert den baldigen Start und die zügige Umsetzung der geplanten Elbesanierung.



Im rbb-Sommerinterview sagte Ziegler, sie habe Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) gerade vor kurzem in einen Brief geschrieben, dass sie möchte, dass der Entschließungsantrag auch umgesetzt werde, der in der letzten Sitzungswoche beschlossen worden sei. "Da warte ich noch auf Antwort. Das ist bis jetzt immer eine sehr einseitige Brieffreundschaft mit Herrn Dobrindt gewesen", so die SPD-Politikerin.