Video: Brandenburg aktuell | 15.09.2017 | Andreas B. Hewel

Direktkandidaten Brandenburg/Havel - Staatsanwalt gegen Bürgermeisterin gegen Netzaktivistin

16.09.17 | 15:43 Uhr

Die SPD will im Wahlkreis Brandenburg/Havel ihr Bundestags-Direktmandat verteidigen - 2013 war es das einzige im Land, und das sehr knapp. Doch der Kandidat, Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg, ist erkrankt - und die Konkurrenz ist ebenfalls prominent. Von Andreas B. Hewel

Jahrelang hatte der Wahlkreis 60, zum dem unter anderem Brandenburg an der Havel gehört, den wohl bekanntesten Direktkandidaten aus Brandenburg für den Bundestag: Frank Walter Steinmeier. Dieser holte für die SPD die meisten Erststimmen, da konnte bei der Union oder der Linken antreten, wer wollte. Ein Bundesaußenminister ist eben fast schon von Amts wegen sehr populär. Doch nun ist Steinmeier Bundespräsident und die SPD muss ein neues Zugpferd finden. Das Direktmandat will sie auf keinen Fall verlieren. Auch, weil bei der Wahl 2013 Steinmeier der einzige SPD-Kandidat war, der eines der zehn Direktmandate in Brandenburg gewann. Die restlichen neun gingen an die Union. Eine Schmach für die Sozialdemokraten in einem Land, in dem sie immerhin seit 27 Jahren den Ministerpräsidenten stellen.

Erardo Rautenberg als Nachfolger für Steinmeier

Dass ein Direktmandat für die Sozialdemokraten kein Selbstläufer ist im Wahlkreis 60, dafür sorgt die Kandidatin der CDU, Dietlind Tiemann, seit 14 Jahren Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel. Doch auch schon in den Wahlen zuvor zeigte sich, dass die Union aufholt. 2013 konnte der SPD-Außenminister nur noch mit 333 Stimmen Vorsprung das Direktmandat für sich retten. Hauchdünn also ging das Rennen aus. Als idealer Nachfolger erschien da der SPD Erardo Rautenberg. Er sollte die entstandene Lücke schließen. Der Generalstaatsanwalt Brandenburgs hat sich über Jahre einen Namen gemacht, unter anderem im Kampf gegen rechtsextreme Gewalttäter. Rautenberg ist profiliert. Vor allen Dingen aber ist er bekannt im Land und bei den Wählern.

Kampf gegen den Krebs und für den Wahlsieg

Doch im Juni wurde plötzlich Krebs bei ihm diagnostiziert. Er musste sich sofort operieren lassen und fällt für den Wahlkampf aus. Ein harter Schlag für ihn persönlich und natürlich für die SPD. Doch Rautenberg zog sein Mandat nicht zurück und beschloss zu kämpfen, gegen die Krankheit und für den Wahlsieg. Als Wahlkämpfer auf der Straße allerdings fällt er aus. Für die Genossen im Wahlkreis 60 ist die Situation nicht unbedingt neu. Auch Steinmeier war als Außenminister während des Wahlkampfes meist irgendwo in der Welt unterwegs und nur selten vor Ort bei Wahlveranstaltungen. Die Erkrankung von Rautenberg schmiedet die Sozialdemokraten eher zusammen.

Hintergrund Wahlkreis 60 - Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I Erardo Rautenberg folgt Frank-Walter Steinmeier als SPD-Kandidat. Der gewann 2013 das einzige SPD-Direktmandat in Brandenburg. Rautenberg muss das nun gegen die Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel, Dietlind Tiemann (CDU), verteidigen.



Slogan "Sicherheit und Gerechtigkeit"

"Es ist selbstverständlich schöner, wenn der Kandidat dabei sein kann," räumt Ralf Holzschuher, Brandenburgs ehemaliger SPD-Innenminister und Landtagsabgeordneter aus Brandenburg an der Havel ein. "Aber für uns ist es eine Motivation, gerade zu kämpfen. Wir wissen ja, er ist auf dem Wege der Besserung und wir müssen alles dafür tun, dass das jetzt nicht für ihn zum Nachteil wird." Rautenberg selbst versucht über das Internet, seinen Wählern Mut zu machen. Auf Facebook sagt er, dass es ihm schon besser gehe und zeigt Bilder vom Pilzesammeln. Inhaltlich wirbt der oberste Ankläger im Land mit dem Slogan "Sicherheit und Gerechtigkeit". Er will das Land besser gegen Terrorgefahren rüsten und kämpft auch im Sozialbereich für mehr Sicherheit. "Sicherheit, die nur gewährleistet werden kann, wenn man auch eine soziale Gerechtigkeit hat und eine soziale Sicherheit", erklärt Sonja Eichwede das Programm ihres Direktkandidaten. Eichwede ist Regionalgeschäftsführerin der SPD im Unterbezirk Havelland. "Wenn man gute Schulsysteme hat, wenn man früh bei Jugendlichen erkennt, ob sie abdriften, ob sie möglicherweise mehr Unterstützung brauchen, beispielsweise durch den Staat."

Tiemann will bessere Infrastruktur

Auch für die CDU-Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel, Dietlind Tiemann, steht Sicherheit ganz oben. Es ist das Thema der Union, fast traditionell schon wirbt sie für mehr Polizei und einen starken Staat. Aber auch für Gesundheit und Bildung will Tiemann sich einsetzen. Besonders aber liegt der Direktkandidatin die Wirtschaft am Herzen. Die benötigt für sie eine bessere Infrastruktur. Bahn- und Wasserverbindungen müssten besser ausgebaut werden. Vor allem aber bräuchten Unternehmen deutlich schnellere Internetverbindungen als heute. Gerade als eine Kandidatin, in deren Wahlkreis große ländliche Gebiete fallen, weiß sie um die Internetsorgen vieler Unternehmen dort.

Von Industrie 4.0 "weit entfernt"

"Die Strategie kann nicht 50 Mega-Bit heißen", beklagt sich Tiemann, "sondern wir gucken auf 2020, 2025. Da muss man Glasfaser verlegen, von der Erzeugung, wo das Signal herkommt bis in die Wohnung hinein. Da ist das Land Brandenburg ganz weit zurück. Wenn wir von Industrie 4.0 sprechen, dann sind wir aus meiner Sicht sehr weit davon entfernt." Wirtschaftlicher Erfolg, so fordert Tiemann, müsse für alle möglich sein, auch für Arbeitnehmer. Eine feste Zahl für einen höheren Mindestlohn will sie zwar nicht nennen, aber eines muss jeder Arbeitslohn für sie gewährleisten. "Die Menschen, die arbeiten gehen, müssen davon leben können. Nicht dass - wie wir es in den Kommunen merken - zu viel aufgestockt werden muss, damit der Lebensunterhalt bestritten werden kann. Darüber hinaus liegen mir besonders die älteren Menschen am Herzen. Die Grundsicherung im Alter ist aus meiner Sicht ein Thema, das überhaupt nicht geht."

Domscheit-Berg kämpft für Wertschöpfungsabgabe von Unternehmen

Themen, die auch die Direktkandidatin der Linken, Anke Domscheit-Berg, umtreiben. Auch sie fordert zum Beispiel in Sachen Internet einen schnellen Breitbandausbau mit Glasfaser. Schon jetzt habe Deutschland im europäischen Vergleich rund 20 Jahre verschlafen. Für sie sind Glasfaserleitungen Daseinsfürsorge, die der Staat leisten müsse. Vor allem aber kämpft die einstige McKinsey-Unternehmensberaterin um ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine Wertschöpfungsabgabe von Unternehmen. Denn die Fabriken der Zukunft seien zunehmend vollautomatisiert, sogenannte dunkle Fabriken, Werkhallen, in denen kein Licht mehr brennt, weil dort keine Menschen mehr arbeiten. Geld verdient aber wird dort trotzdem. Viel Geld.

"Sozialsysteme auf andere Füße stellen"

"Da kommen auf uns Fabriken zu, in denen Roboter arbeiten; kommen Callcenter, Labore und Büros auf uns zu, in denen künstliche Intelligenz beschäftigt ist", orakelt Domscheit-Berg. "Und Roboter und Software bekommen keinen Lohn, die zahlen keine Lohnsteuer, die zahlen keine Sozialbeiträge. Die Menschen werden aber immer noch alt und krank und wollen in Rente gehen. Das heißt, wir müssen unsere Sozialsysteme auch auf andere Füße stellen, sonst sind sie langfristig nicht sicher." Domscheit-Berg wird für ihre Wertschöpfungsabgabe relativ sicher im Bundestag kämpfen können. Denn um dort als Abgeordnete einziehen zu können, braucht sie nicht unbedingt das Direktmandat aus ihrem Wahlkreis. Mit Platz drei auf der Landesliste gilt sie als gesetzt. Den Kampf um jede Erststimme aber führen die drei Hauptrivalen im Wahlkreis 60, Erardo Rautenberg von der SPD, Dietlind Tiemann von der Union und Anke Domscheit-Berg von den Linken weiter bis zum letzten Tag vor der Wahl.