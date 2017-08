Interview | Einzelbewerber Helmut Fleischhauer - "Wenn ich tatsächlich gewählt werde, bin ich fassungslos"

27.08.17 | 10:34 Uhr

Der Rentner Helmut Fleischhauer aus Forst ist einer von fünf Brandenburgern, die bei der Bundestagswahl 2017 ohne Partei antreten. Im Interview erzählt der Polit-Neuling, wie er Ungerechtes in der Arbeitswelt angehen würde und warum ihm sein Bart im Wahlkampf hilft.

rbb|24: Herr Fleischhauer, warum treten Sie am 24. September bei der Bundestagswahl an? Helmut Fleischhauer: Ich antworte auf diese Frage gern mit einem Zitat von Mark Twain: "Politiker und Windeln haben etwas gemeinsam: Sie müssen regelmäßig gewechselt werden." Es ist doch so: Wenn Leute 16 oder 20 Jahre im Bundestag sind, haben die komplett die Bodenhaftung verloren. Die wissen doch überhaupt nicht, was los ist. Die kriegen das wahre Leben nicht mehr mit. Ich ja. Ich kenne alle Höhen und Tiefen im Leben. Politik ist Neuland für Sie. Womit beschäftigen Sie sich sonst? Ich schreibe Artikel, ich fotografiere, ich bereite auch jedes Jahr einen Rosen-Kalender vor, und manchmal entwickle ich noch Verwaltungssoftware für Internetseiten. Hauptberuflich bin ich Rentner. Doch wer nichts mehr tut, der verblödet.

Zur Person Helmut Paul Fleischhauer Der Rentner aus Forst (Lausitz) tritt im Wahlkreis 64 (Cottbus und Spree-Neiße) als parteiloser Direktkandidat an. Es ist sein erster Kontakt mit der Politik, zuvor arbeite der 1947 geborene Fleischhauer unter anderem als Augenoptiker, Pharmareferent, als Immobilienmakler, Software-Entwickler und als Herausgeber der Internet-Bürgerzeitung "Niederlausitz aktuell".

Deswegen wollen Sie jetzt in den Bundestag? Das hatte einen anderen Grund. Es sind Dinge in der Politik passiert, Entwicklungen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Nur zu lamentieren ist ziemlich sinnlos. Man muss sich in irgendeiner Art und Weise einbringen. Nun könnte ich in eine Partei eintreten, das hätte aber zur Folge, dass ich mich irgendwelchen Fraktionsbeschlüssen unterwerfen müsste, wenn ich gewählt würde. Ich möchte aber bei Entscheidungen nur den Bürgerinnen und Bürgern und meinem Gewissen verantwortlich sein. Sonst niemandem. Deswegen trete ich als Einzelkandidat an. Welche Entwicklungen stören Sie genau? Zum Beispiel die ganzen befristeten Arbeitsverträge. Die haben einen Umfang angenommen, der nicht richtig ist. Warum sollte jemand nach der Probezeit nicht fest eingestellt werden? Wenn ein Paar zusammenziehen möchte, weiß es ja heute überhaupt nicht mehr, ob es sich die Wohnung nach einem Jahr noch leisten kann. Im letzten Jahr gab es außerdem eine Million Leiharbeiter. Das ist zu viel, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Außerdem werden Hartz-IV-Empfänger als faul diffamiert. Es heißt immer, dass viele Leute nicht arbeiten wollen. Das ist eine Minderheit, die gab es schon immer, die wird es immer geben. Mich stört dieser unsägliche Druck, der auf den Leuten lastet.

Was sollte die Politik hier Ihrer Meinung nach tun? Da gibt es für mich nur eine Lösung, über die man mal ernsthaft diskutieren müsste: Ein Grundeinkommen für alle. Dazu habe ich mir viele Gedanken gemacht, eine nicht ganz bedingungslose und eine radikale Variante überlegt, und mit vielen Menschen gesprochen. Die Arbeitgeber hätten ja übrigens auch was davon, denn die Leute hätten keinen Druck mehr im Nacken. Das heißt, sie sind freier, die arbeiten viel motivierter und machen deutlich weniger Fehler, sind also leistungsfähiger.



Wofür stehen Sie als Kandidat? Ich habe kein typisches Wahlprogramm. Ich habe eher Ideen, wie ich mir gute Politik vorstelle. Und das veröffentliche ich alles auf meiner Website. Wenn ich Fragen beantworte, verbiege ich mich bei der Antwort auch nicht so, dass ich dafür eine Wählerstimme kriege. Massentierhaltung ist so ein Thema. Die möchten ja viele ganz strikt reglementiert haben, ich bin aber generell für so wenig Reglementierung wie möglich. Man sollte lieber darauf hinarbeiten, der Bevölkerung klarzumachen, was die als Verbraucher eigentlich für eine Macht hat. Wie machen Sie Wahlkampf? Ich benutze hauptsächlich soziale Medien wie Facebook und meine Website. Dazu kommen Handzettel und ein paar Wahlplakate, 60 Stück, die reichen für 30 Laternenpfähle. Und wo immer ich bin, spreche ich mit den Leuten und stelle meine Ideen vor. Als ich die Unterstützungsunterschriften eingesammelt habe, habe ich mit ungefähr 700 Leuten gesprochen, bei allen möglichen Gelegenheiten.

Als parteiloser Kandidat brauchten Sie 200 Unterstützer, um zur Wahl zugelassen zu werden. War es schwer, ausreichend Unterstützung zusammenzubekommen? Ich hatte am Ende 255 Unterschriften, ungefähr 30 waren ungültig. Ich habe viel Unterstützung von Selbständigen, Freiberuflern, Handwerk, auch aus dem Mittelstand. Es war nicht so kompliziert, nun bin ich aber auch relativ bekannt, zumindest in der Hälfte des Wahlkreises. Wodurch? Ich habe 2007 die Internetzeitung "Niederlausitz aktuell" gegründet. Eine reine Online-Zeitung, eine Bürgerzeitung, mit bis zu 100 freiwilligen Schreiberlingen. 2013 habe ich die in jüngere Hände übergeben, aber in diesen sechs Jahren bin ich als Herausgeber durch viele Interviews in der Stadt herumgekommen. Außerdem habe ich ein markantes Äußeres, einen Walross-Schnäuzer, und keinerlei Kontaktprobleme. Ich kann also wildfremde Leute auf der Straße ansprechen. Mit welchem Ergebnis rechnen Sie? Wenn ich fünf Prozent kriege, freue ich mich, wenn ich nur drei Prozent kriege, freue ich mich. Wenn ich über zehn Prozent kriege, dann juble ich. Und wenn ich tatsächlich gewählt werde, dann bin ich erstmal fassungslos.

Rückblick Der erfolgreichste Einzelbewerber stammte bei der Bundestagswahl 2013 aus dem Wahlkreis Cottbus-Spree-Neiße: Wolfgang Neskovic holte damals 8,1 Prozent der Stimmen. Den Wahlkreis 64 gewann 2013 der CDU-Kandidat Klaus-Peter-Schulze mit 35,9 Prozent der Erststimmen.



Sie versprechen Ihren Wählern auch einen anderen Umgang mit politischen Gepflogenheiten. Es ist ja so: Wenn ich als Einzelkandidat in den Bundestag komme, habe ich deutlich weniger Möglichkeiten als die Fraktionen. Ich darf zum Beispiel bei Gesetzen erst in der zweiten Lesung Änderungsvorschläge bringen, aber selbst keine Gesetze einbringen. Ich möchte das Gespräch suchen mit Abgeordneten aus allen möglichen Parteien, einfach diskutieren und wenn man Ideen hat, die sich ähneln, dann kann man sich auch gegenseitig unterstützen. Leider ist im Bundestag das Blockdenken sehr verbreitet. Ich denke, man kann mit jedem Menschen reden. Wenn man von vornerein sagt, du bist in der falschen Partei, mit dir rede ich gar nicht, dann ist das dummes Zeug. Es geht doch um Sachthemen, um das Wohl der Bürger. Diese Berührungsängste finde ich schrecklich.

Muss man als parteiloser Kandidat besonders begeistert oder enttäuscht von Politik sein? Man braucht Elan. Verbittert bin ich nicht. Ich bin fröhlich und Optimist. Als Pessimist kann man auch niemanden von Ideen überzeugen. Seit 1949 hat es kein parteiloser Kandidat mehr geschafft, in den Bundestag einzuziehen. Die Chance, dass ich direkt gewählt werde, ist natürlich nicht gerade riesig. Aber wenn alle immer von vornerein sagen würden, etwas funktioniert sowieso nicht, dann gäb‘s kein Auto, kein Radio, es gäbe kein Fernsehen, dann wäre Stillstand. Also muss man es es zumindest probieren und wenn ich Diskussionen auslösen kann, dann habe ich ja schon etwas Wichtiges erreicht. Und: Jede Stimme, die ich bekomme, fehlt jemandem. Alleine das ist es schon ein Wert für so 'nen alten Rebellen wie mich. Das Interview führte Sarah Mühlberger, rbb|24