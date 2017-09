SPD schneidet bei Symbolwahl von Migranten am besten ab

An der Wahl nahmen nach Angaben des Bezirks allerdings nur 373 Wähler teil - und von diesen waren auch nur rund 42 Prozent über 20 Jahre alt. Das Ergebnis sei empirisch nicht valide, hieß es.

Bei der sogenannten Symbolwahl in Berlin-Mitte, bei der nicht-wahlberechtigte Ausländer nur symbolisch ihre Stimme abgeben dürfen, hat die SPD die meisten Zweitstimmen bekommen (26,8 %). Auf dem zweiten Platz liegt die Linke (23,06 %) - danach folgt in sehr knappem Abstand die CDU (21,72 %). Etwas abgeschlagen sind die Grünen (16,09 %). Auf sonstige Parteien entfielen 9,66 Prozent.

An der Symbolwahl hatten in der vergangenen Woche, vom 11. September bis zum 17. September, nicht wahlberechtigte Ausländer teilnehmen können. Im Rahmen der bundesweiten Aktion hatten dazu 20 Wahllokale in Berlin-Mitte geöffnet.

Zur Begründung sagte Mittes Bezirksstadträtin Sandra Obermeyer, fast ein Drittel der Einwohner des Bezirks sei aufgrund der Staatsangehörigkeit nicht wahlberechtigt. Mit der Symbolwahl wolle man die Teilhabe von Ausländern verbessern. Insgesamt leben demnach rund 7,8 Millionen Menschen in Deutschland, die kein Stimmrecht bei der Bundestagswahl haben.