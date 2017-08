Versteher Berlin Sonntag, 27.08.2017 | 11:29 Uhr

Ich glaube nicht, dass Herr Schulz Vizekanzler werden will. Nach den bisherigen Auftritten der SPD-Spitzenpolitiker könnte man fast eine erneute KROKO ausschließen.

Aber wie will man dann regieren wenn die Opposition "immer das Schlechteste ist" ???

So wie in Berlin !!! ROT-ROT-GRÜN.

Und wenn es nur mit einer Stimme Mehrheit ist. Dann wird man sicherlich Altkanzler Adenauer (CDU) heranziehen.

Nach dem Motto: "Er hat das ja auch so gemacht".