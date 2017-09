Die Berliner SPD will als eine Konsequenz aus ihrem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl ihr Profil schärfen - durch eine Auseinandersetzung mit der Linkspartei. Das erklärte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Montagabend nach einer Sitzung des SPD-Landesvorstands. Das ist allerdings heikel, denn in Berlin sitzen SPD und Linke gemeinsam am Senatstisch.