Der Wahlkampf von Canan Bayram, die das bislang einzige grüne Direktmandat bei der Bundestagswahl verteidigen soll, sorgt innerhalb der Partei für Ärger. Bereits mehrfach eckte die 51-jährige Juristin, die zum linken Parteiflügel gehört, an. Zuletzt weil sie in ihrem Wahlkreis 83 (Berlin-Friedrichshain - Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost) Plakate aufhängen ließ, auf denen zu lesen war: "Die Häuser denen, die drin wohnen". Die Parteispitze stellte umgehend auf Twitter klar, dass die Plakate kein Teil der bundesweiten Kampagne sind.

Bei der letzten Bundestagswahl musste sich Cansel Kiziltepe von der SPD in ihrem Wahlkreis noch Grünen-Urgestein Hans-Christian Ströbele geschlagen geben. Doch der tritt nicht mehr an. Nun hat Kiziltepe gegen Ströbeles Nachfolgerin Canan Bayram ganz gute Chancen. Von Dorit Knieling

Nach einem Bericht der "Berliner Zeitung" beschrieb der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Volker Ratzmann, Bayram in einem internen Diskussionsforum als "nicht wählbar". Demnach sei er auch darüber besorgt, dass Renate Künast nicht erneut in den Bundestag einziehen würde, wenn Bayram das Direktmandat gewänne.

Laut einer aktuellen Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD liegen die Grünen derzeit in der Gunst der Wähler deutschlandweit bei acht Prozent. Dass die Partei bei so einem Ergenis mehr als drei Politiker von ihrer Landesliste in den Bundestag schicken kann, ist so gut wie ausgeschlossen. Den dritten Platz hat Künast. Holt Bayram, die keinen Platz auf der Landesliste hat, allerdings das Direktmandat, steht sie automatisch an erster Stelle. Künast käme dann knapp nicht mehr zum Zuge.

Bayram will mit Themen wie Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung punkten. Stärkste Konkurentin in ihrem Wahlkreis ist die Sozialdemokratin Cansel Kiziltepe. Sie beschäftigt sich vor allem mit steigenden Mieten. Ihr Bekanntheitsgrad im Kiez ist weitaus höher als Bayrams. Kiziltepe ist bereits Bundestagsabgeordnete und steht auch auf der Landesliste der SPD weit oben.