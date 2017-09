Nach dem TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Kanzlerkandidat Martin Schulz (SPD) haben sich Spitzenpolitiker von fünf Oppositionsparteien in der ARD einen Schlagabtausch geliefert. Themen bei dem "Fünfkampf" am Montagabend in der ARD waren die Beziehungen zu Russland, der Umgang mit Dieselmotoren, Sozialpolitik - aber auch hier vor allem Flüchtlingsfragen.

So wandte sich Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht gegen Abschiebungen von gut integrierten Menschen. "Solche Menschen abzuschieben ist wirklich unmenschlich", sagte sie. Auch Abschiebungen nach Afghanistan erteilte Wagenknecht eine Absage.



Ähnlich argumentierte Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir. Familiennachzug sei zudem eine wichtige Voraussetzung für die Integration. Özdemir kritisierte, dass teils "die falschen Leute" abgeschoben würden. So sei in Bayern "ein Afghane mit optimalen Integrationsprognosen aus seiner Berufsschule herausgerissen" worden, während beispielsweise der Berliner Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri im Land blieb.