Der AfD-Spitzenpolitiker Alexander Gauland will nach seiner Wahl in den Bundestag sein Mandat im Landtag in Potsdam niederlegen. "Ich werde das Landtagsmandat abgeben, das ist ja völlig klar", sagte Gauland am Donnerstag am Rande einer Landtagssitzung in Potsdam. Der Zeitplan sei ihm aber noch nicht bekannt.