Interview | Kommunikationswissenschaftler zu Merkel und Schulz - "Wahlentscheidend dürfte das TV-Duell nun wirklich nicht sein"

04.09.17 | 14:48 Uhr

Angela Merkel und Martin Schulz haben bei ihrem TV-Duell am Sonntagabend alles richtig gemacht, findet Kommunikationsforscher Frank Brettschneider. Doch die Wahl für sich entscheiden konnte seiner Meinung nach so keiner - wegen zu weniger Unterschiede.

rbb: Im TV-Duell Merkel gegen Schulz am Sonntagabend lieferten sich die beiden Spitzenkandidaten den Schlagabtausch, dem ja immer große Bedeutung beigemessen wird. Ist die Wahl damit entschieden?

Frank Brettschneider: Nein, entscheidend dürfte dieses TV-Duell nun wirklich nicht gewesen sein. Wahrscheinlich werden wir in einer Woche nicht mehr groß drüber reden. Da gab es ganz viele Gemeinsamkeiten und wenige Unterschiede. Solche TV-Duelle haben nur dann Einfluss auf die Wahlentscheidung, wenn Unterschiede zwischen den Kandidaten wirklich deutlich werden. Wenn einer von beiden etwas sagt, was hängenbleibt, was in den nächsten Tagen auch in der sogenannten Anschlusskommunikation immer wieder wiederholt wird. Davon war wenig zu sehen.

Zur Person Frank Brettschneider Prof. Dr. Frank Brettschneider ist seit April 2006 Inhaber des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaft. Er ist u.a. Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung der Landesregierung Baden-Württemberg sowie im Beirat Presse, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesgartenschau Heilbronn 2019.

Obwohl ich den Eindruck habe, dass doch ein zwei Sätze hängenbleiben. Dieses "Ich bin stocksauer" von Angela Merkel zur Autoindustrie und "Ich will keine Beitrittsverhandlungen" in Sachen Türkei von Martin Schulz. Da schien es dann doch große Unterschiede zu geben, oder?

Ja, aber da wird das rausgezogen und interpretiert, was noch ein bisschen einen Unterschied hergeben kann - oder eine Formulierung ist, bei der man sagen kann, die bleibt ein Stück weit hängen. Aber um Auswirkungen auf den Wahltag zu haben, es sind ja noch drei Wochen hin, müsste es wirklich ein Thema sein, das stark besetzt wird. Schröder ist das mal gelungen, als er Paul Kirchhoff als "diesen Professor aus Heidelberg" brandmarkte und damit deutlich machte, die Finanzpolitik der Union sei abgehoben, die Steuerpolitik sei abgehoben. Damit hatte sich die gesamte Themenstruktur in den verbleibenden Wochen verschoben. Hier, durch dieses TV-Duell, wird überhaupt keine Themenstruktur verschoben.

Nun wird aber diesem TV-Duell wahnsinnige Bedeutung beigemessen und immer wieder gesagt, die die noch nicht wissen, wie sie wählen sollen, diese 40 Prozent, werden da in ihrer Wahlentscheidung beeinflusst. Ist das nicht so?

Das kann so sein, meistens ist es aber nicht so. In unseren Untersuchungen dazu sehen wir, dass Menschen direkt nach dem TV-Duell, dann schon den Eindruck haben, der oder die war jetzt ein bisschen besser. Aber das reguliert sich dann wieder bis zum Wahltag. Sie werden wieder zurückgezogen zu ihren ursprünglichen Überlegungen oder es kommen neue hinzu. Der Wahlkampf fängt für viele Unentschiedene jetzt erst so richtig an. Für uns professionelle Beobachter ist das mittendrin. Aber viele Wählerinnen und Wähler entscheiden sich tatsächlich erst in den letzten zehn oder fünf Tagen vor der Wahl und da kann noch sehr viel passieren. Deswegen ist so ein TV-Duell zwar wichtig, die Kandidaten dürfen da nicht patzen, aber es ist jetzt auch nicht wahlentscheidend.

Also wäre es schon angebracht, so ein Duell eventuell dann nochmal vor der Wahl zu wiederholen?

Ja, so war das auch früher mit den großen sogenannten "Elefanten-Runden", wo dann die Vorsitzenden oder Spitzenkandidaten aller Parteien zusammenkamen. Das war oft wenige Tage vor der Wahl und es hinterlässt so sehr viel mehr Eindruck als jetzt ein solches Duell drei Wochen vor der Wahl. Auf der anderen Seite: drei Wochen vor der Wahl kann man noch etwas ruhiger über Politik diskutieren als in den letzten Tagen, wenn alle schon so ein bisschen hysterisch werden.

Wie wichtig ist es eigentlich, ob der Kandidat bei so einem Duell schwitzt oder angreift? Also wie wichtig sind diese emotionalen Faktoren?

Die sind sehr viel weniger wichtig, als man gemeinhin denkt. Wir sehen, am allerwichtigsten bei der Beurteilung der Spitzenkandidaten ist ihre wahrgenommene Themenkompetenz. Also die Frage, ob Menschen ihnen zutrauen würden, aktuelle Probleme zu lösen und vor allem aber künftige, die ihnen noch gar nicht bekannt sind. Was ein Punkt ist, bei dem Merkel immer sehr stark versucht, positive Stimmung zu machen. Der zweite große Faktor ist die sogenannte Integrität, die Verlässlichkeit, die Vertrauenswürdigkeit. Da hat Schulz versucht zu attackieren, da hat er Merkel kritisiert: sie sei nicht verlässlich. Und der dritte Punkt sind die Führungsqualitäten, die Entscheidungsfreude, die Tatkraft. Also die Frage, ob jemand seine Ideen auch umsetzen kann. Sowas wie Frisur, Schwitzen, Körperhaltung spielen keine große Rolle.

Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, haben die beiden Kandidaten eigentlich schon alles richtig gemacht, es war nur nicht relevant…

Lacht. Ja, so könnte man das zugespitzt ausdrücken. Es stimmt, sie haben vieles richtig gemacht. Schulz hätte noch sehr viel prägnanter sein können. Merkel hat verteidigt, Merkel hat ihre Politik erklärt, sie hat sich teilweise gerechtfertigt, sie hat einen Leistungsbilanzwahlkampf geführt. Von ihren vier TV-Duellen, die sie bislang hatte, war das für sie das beste. Schulz ist nun mal rhetorisch sehr gut, aber er konnte das nicht hundertprozentig auf die Straße bringen, auch im Schlusswort nicht. Das wirkte sehr einstudiert, sehr auswendig gelernt. Er war schon aufgeregt, das hat man gemerkt, aber er hat es jetzt auch nicht schlecht gemacht. Seine Anhänger hat er mobilisiert, aber ob er viele Unentschiedene mobilisiert hat? Machen wir mal ein Fragezeichen dahinter. Das Interview führte Sandra Schwarte, Inforadio