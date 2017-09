Interview | Start-up "Signal & Rauschen" - "Hyperventilierende Wahlumfragen gibt es bei uns nicht"

03.09.17 | 15:47 Uhr

Wahlprognosen haben sich zuletzt immer wieder als falsch erwiesen - etwa bei der US-Wahl. Das Start-up "Signal & Rauschen" hat zur Bundestagswahl ein eigenes Modell entwickelt. Gründer Dominik Wurnig erklärt, warum die Wahl doch noch spannend werden könnte.



rbb|24: Es gab zuletzt einige Wahlen mit überraschendem Ausgang. Sind Umfragen überhaupt noch zeitgemäß? Dominik Wurnig: Es ist in meinen Augen ein sehr menschliches Bedürfnis, bei Ereignissen im Vorhinein wissen zu wollen, wie es ausgeht. Das kennt man vom Wetter und so ist es natürlich auch bei Wahlen. Dafür sind Umfragen nach wie vor die bestmögliche Methode. Allerdings ändert sich gerade die Methodik. Inwiefern? Seit den 1920ern gibt es die Zufallsstichprobe. Man befragt einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung, den man zufällig auswählt, und hat so repräsentative Ergebnisse. Im Internet wird es nun aber viel einfacher, eine sehr große Gruppe zu befragen, diese aber nicht zufällig auszuwählen. Das muss man mit einem mathematischen Modell berechnen. Da gibt es gerade mit Yougov und Civey neue vielversprechende Player.

Signal & Rauschen Signal & Rauschen wurde Anfang des Jahres von den Journalisten Dominik Wurnig und Christian Fahrenbach gegründet und will klügere Wahl-Vorhersagen liefern. Das Startup finanziert sich über eine Förderung des MIZ Babelsberg und kooperiert außerdem mit Medien wie Krautreporter, Bento oder RadioEins. Darüberhinaus gibt es einen kleinen Anteil monatlicher Spenden von Lesern. Laut eigener Aussage will das Start-up "Prognosen prüfen, neue Modelle berechnen und das Business hinter Wahlumfragen beschreiben."

Kann ein Medien-Startup wie "Signal & Rauschen" besser den Ausgang einer Wahl vorhersagen als etablierte Umfrageinstitute? Unser Motto ist: Wir wollen weniger falsch liegen. Wir glauben nicht, dass wir genau wissen, wie die Wahl ausgeht. Aber wir wollen weniger schlecht vorhersagen. Dafür nutzen wir die Erhebungen der Umfrageinstitute und vergleichen sie miteinander. Wir rechnen einen Durchschnitt aus und machen dabei gewisse Fehlerkorrekturen. Welche? Unsere Ansätze sind: Wie viele Leute wurden befragt? Wie alt ist die Umfrage? Und wie haben die Institute bei den letzten Wahlen abgeschnitten? Umfrageinstitute, die besonders viele Leute befragt haben oder in der Vergangenheit besonders verlässlich waren, gewichten wir ein wenig höher als die, die nur wenige befragt haben. Die grundsätzliche Idee ist: Viele Umfragen kombiniert sind besser als eine alleine. Das ergibt einen besseren Gesamteindruck. An welchen Stellen wird das deutlich? Das INSA-Institut beispielsweise bewertet von allen Umfrageinstituten die AfD am höchsten, schon seit Wochen. Es ist dann immer derselbe Mechanismus: INSA hat eine neue Umfrage, die AfD hat einen besonders hohen Wert, das sorgt für Schlagzeilen. In unserem Modell spiegeln sich solche Ausreißer einzelner Institute oder einzelner Wochen nicht wieder. Hyperventilierende Wahlumfragen und die dazugehörigen Überschriften gibt es bei uns nicht.

Mehr zum Thema Die Meta-Methode - Daten-Nerd will Ergebnis der Bundestagswahl besser vorhersagen Ob Trump oder Brexit: Gleich mehrere Wahlen haben jüngst mit Ergebnissen überrascht, die vorher als unmöglich galten. Der Berliner Statistiker Marcus Groß glaubt, besser in die Zukunft blicken zu können als etablierte Meinungsforscher. Von Dena Kelishadi



Wie kamen Sie auf die Idee zu "Signal & Rauschen"? Mein Mitgründer Christian Fahrenbach und ich haben die US-Präsidentschaftswahl beobachtet und gesehen, wie Journalisten versuchten, mehr aus Umfragen rauszuholen, als einfach nur darüber zu berichten. Zu schauen, wie man Umfragen kritisch beleuchten oder kombinieren kann, um so bessere Kenntnisse zu gewinnen: Das wollten wir auch in Deutschland versuchen. Der Anlass war also ausgerechnet eine Wahl, nach der man den Sinn und Zweck von Umfragen bezweifelt hat? Mit dem Sieg von Donald Trump hatte ja schließlich kaum jemand ernsthaft gerechnet. So ist es. Denn wenn man sich genauer beschäftigt mit den Umfragen in den USA, sieht man, dass die Umfragen selbst sehr gut waren, aber die Interpretation schlecht. Die Umfragen haben durchaus das knappe Rennen vorhergesehen und auch, dass Hillary Clinton mehr Stimmen bekommen wird, aber die Arithmetik im amerikanischen Wahlsystem, haben die Medien falsch eingeschätzt. Das hätte man durchaus erkennen können, da lag der Fehler also nicht unbedingt in der Umfrage, sondern in der Berichterstattung darüber.

Wie unterscheidet sich die deutsche Wahlforschung von der amerikanischen?

Der größte Unterschied ist, dass es in Deutschland mit der Forschungsgruppe Wahlen und Infratest dimap zwei sehr verlässliche Institutionen gibt, die seit Jahren verlässliche Zahlen liefern. Der zweite große Unterschied ist das Wahlsystem - das Verhältniswahlrecht macht die Vorhersage leichter. Dafür ist der Wahlkampf hierzulande sehr viel langweiliger, das Rennen sehr viel eindeutiger. Das mindert sicher auch das Interesse an Umfragen, oder? Klar, weil das Rennen zwischen Platz eins und Platz zwei eigentlich entschieden ist, ist ein bisschen die Spannung raus. Ob die SPD am Ende tatsächlich bei 23 oder bei 26 Prozent landet, wird am Ende niemanden groß interessieren. Was aber sehr spannend ist, sind die Plätze dahinter, da ist das Rennen komplett offen.

Dominik Wurnig

Welchen Trend sehen Sie da? Es gibt immer wieder Schwankungen, von Woche zu Woche, von Umfrage zu Umfrage. Momentan ist die FDP auf dem dritten Platz, dann die AfD holt gerade auf, längerfristig betrachtet ist die Linkspartei die drittstärkste Kraft. Aber von den Umfragewerten ist das alles "too close to call": zu eng, um es wirklich vorhersagen zu können. Gibt es aus Ihrer Sicht einen bestimmten X-Faktor, der dafür sorgen könnte, dass es am Ende doch ganz anders läuft als prognostiziert? Ja, zwei Faktoren sogar: Der eine ist, dass noch sehr viele Wähler unentschlossen sind. In der vergangenen Woche waren es 43 Prozent. Wenn die sich anders entscheiden als diejenigen, die in Umfragen genau wissen, wen sie wählen wollen, dann kann die Wahl ganz anders ausgehen. Ein Zehntel der Wähler entscheidet sich ohnehin erst in der Wahlkabine. Es ist unmöglich, das mit Umfragen vorherzusehen. Und der zweite Faktor? Es könnte, ähnlich wie bei der US- oder der Frankreichwahl, zu einem Leak geheimer Daten kommen. Der Bundestag wurde ja 2015 gehackt, die Dokumente sind bisher nirgendwo aufgetaucht. Es könnte also sein, dass die ganz knapp vor der Wahl veröffentlicht werden, so wie ja auch in Frankreich und den USA. Und je nachdem, ob da etwas Brisantes drinsteht, kann auch die Wahl anders ausgehen.

Das Interview führte Sarah Mühlberger.



Offenlegung: Dominik Wurnig arbeitet als freier Journalist auch für rbb|24.