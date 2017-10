Kaum Änderungen beim endgültigen Ergebis in Brandenburg

Zwei Wochen nach der Bundestagswahl liegt nun auch das endgültige amtliche Endergebnis in Brandenburg vor. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis aus den zehn Bundestagswahlkreisen im Land Brandenburg gab es nur geringfügige Veränderungen, die sich auch nicht auf die Ergebnisse im Land Brandenburg auswirken.

Laut dem offiziellen Endergebnis holte die CDU in Brandenburg mit 397.839 Stimmen (26,69 Prozent) die meisten Zweitstimmen. Von den zehn Bundestagswahlkreisen des Landes ging nur der Wahlkreis 61 (Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II) an die SPD; in allen anderen gewann die CDU.

Die SPD kommt in Brandenburg weiter auf 17,56 Prozent der Zweitstimmen, die Linke holte 17,15 Prozent. Zweitstärkste Kraft in Brandenburg bleibt die AfD mit 20,20 Prozent.