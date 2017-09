So haben die "Anderen" in Berlin abgeschnitten

Mehr als 7 Prozent der Berliner Wähler haben für eine Partei gestimmt, die nun nicht in den Bundestag einzieht. 18 Kleinparteien und zahlreiche Einzelkämpfer waren angetreten, so viele wie nirgendwo anders. Wer dabei Erfolg hatte – eine Übersicht. Von Andrea Marshall

Die Tierschützer, die sich gegen Tierversuche und Massentierhaltung, aber auch für andere Themen einsetzen, etwa einen früheres Rentenalter, konnten in Berlin rund 25.000 Menschen zu einem Kreuzchen auf dem Wahlzettel bewegen – Platz 2 bei den "Anderen". Die anteilig meisten der 1,3 Prozent Zweitstimmen kamen aus Lichtenberg. Vier Listenkandidaten hatten die Tierschutzpartei in Berlin aufgestellt, Direktkandidaten gab es nicht.

Die Piraten haben in Berlin schon deutlich bessere Zeiten gesehen, aber gewählt wurden die Netzaktivisten dann doch: Knapp 11.000 Berliner (0,6 Prozent) entschieden sich am Sonntag für die Piraten. Die meisten Stimmen gab es in Mitte. Die beiden Direktkandidaten sammelten in Tempelhof-Schöneberg noch knapp 1.700 und in Lichtenberg 1.300 Erststimmen ein. Insgesamt hatten die Berliner Piraten zehn Kandidaten aufgestellt.

Vor ihrer Selbstauflösung waren die Hauptstadt-Piraten zeitweise sehr erfolgreich - bei der Abgeordnetenhauswahl 2011 schafften sie aus dem Stand sensationelle 8,9 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2013 waren es immerhin noch 3,6 Prozent. Lang ist's her.