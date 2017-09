Normalerweise ist der Ablauf ja so: Man liest etwas im Netz, findet es interessant und hat es im nächsten Moment trotzdem schon wieder vergessen. In einigen auserlesenen Fällen klickt man dann noch auf den "share- Button". Ende der Geschichte. Als der Berliner Felix Werth 2012 im Netz einen Artikel darüber liest, was die Medizin mit besserer Förderung und mehr Unabhängigkeit leisten könnte, schmeißt er kurz darauf seinen Job, fängt an Biochemie zu studieren und gründet die "Partei für Gesundheitsforschung". Das ist jetzt zwei Jahre her. Seitdem haben sich acht Landesverbände gegründet. In zwei Wochen kämpft Werth für das Direktmandat in seinem Wahlbezirk Lichtenberg.



2016 trat die Partei das erste Mal bei den Landtagswahlen in Berlin an und holte 0,5 Prozent der Zweitstimmen. "Das heißt, uns haben immerhin 8.000 Leute gewählt", Werth findet das spricht auf jeden Fall für eine gelungene Öffentlichkeitsarbeit. Die besteht momentan vor allem darin, die Berliner an ihre eigene Vergänglichkeit zu erinnern. "KREBS? ALZHEIMER? HERZINFARKT?" steht in Blockbuchstaben auf den sonst nüchtern gehaltenen Plakaten. Die Platzierung ist zielgruppenadäquat gewählt: "Wir haben ums Virchow Krankenhaus und um die Charité plakatiert."