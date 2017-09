Eigentlich habe sie ja nie in eine Partei eintreten wollen, erzählt Angela Küster. Dass sie jetzt plötzlich als Spitzenkandidatin mitten im Wahlkampf steckt, hängt mit einem Besuch auf der Messe VeggieWorld im November zusammen: Küster wurde am Stand der V-Partei³ angesprochen, dort suchte man Mitstreiter. "Die Themen und die Ziele der Partei haben mich überzeugt", sagt die 52-jährige Politologin.

"Unsere zentrale Forderung ist die Umstellung auf eine ökologische und tierleidfreie Landwirtschaft", sagt Angela Küster. Mit ihrem Schwerpunkt Agrarökonomie ist die Politologin eine gefragte Expertin in ihrer Partei, und so wurde sie im Januar, zwei Monate nach ihrem Eintritt, bereits zur Berliner Landesvorsitzenden gewählt.

Die V-Partei³ möchte Fluchtursachen bekämpfen, den Import von Atomstrom aus Nachbarländern verbieten, Waffenexporte und die Zeitumstellung abschaffen. Eingeführt werden sollen beispielsweise das bedingungslose Grundeinkommen, eine konsequent nachhaltige Energiepolitik und die Schulfächer "Ernährung" und "Rechtskunde".

Die V-Partei³ tritt am 24. September nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zum zweiten Mal bei einer Wahl an, dabei ist sie noch sehr jung: Gegründet wurde die Partei im vergangenen Jahr als Reaktion auf das erfolgreiche Brandenburger Volksbegehren gegen die Massentierhaltung. Ausgerechnet in Brandenburg wird die V-Partei³ jedoch nicht auf dem Stimmzettel stehen: Sie war an der notwendigen Hürde von 2.000 Stimmen gescheitert.