Wahlkampfauftritt in Potsdam

FDP-Chef Christian Lindner hat für mehr Digitalisierung und eine Modernisierung des Bildungssystems geworben. So sprach sich der Spitzenkandidat der Liberalen bei einer Wahlkampfveranstaltung in Potsdam für einen größeren Einfluss des Bundes in der Bildungspolitik aus. Der Bildungs-Förderalismus sei "nicht mehr Teil der Lösung, er ist selbst zu einem Problem geworden, das wir angehen müssen", sagte Lindner.