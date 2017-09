CDU-Mann Martin Patzelt ist so etwas wie der Gegenentwurf zum nationalen Rechtsaußen Gauland. Schon 2014 – also vor dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise – hat er zwei junge Männer aus Eritrea bei sich zu Hause aufgenommen. Und das Beispiel zum Nachahmen empfohlen. "Wenn man miteinander kommuniziert, wenn man sich ins Gesicht schaut, merkt man, das ist ein Mensch, der hat die gleichen Bedürfnisse wie ich", sagt Patzelt. Sein Heimatort Briesen im Landkreis Oder-Spree lebe mittlerweile gut mit Fremden. Man achte sich gegenseitig.

Patzelt, den viele in Brandenburg noch als ehemaligen Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) kennen, war einer der Überraschungssieger bei der Bundestagswahl vor vier Jahren. Diesmal tritt der 70-Jährige ohne Platz auf der Landesliste der CDU an. Die Kandidatur Gaulands habe seinen Adrenalinspiegel steigen lassen. Er wolle den Wählern klar machen, dass man weder privat noch in der Politik in die Vergangenheit zurück könne – sondern sich arrangieren müsse.

Für die Flüchtlingspolitik bedeute das, gut mit denen zu leben, die gekommen seien. "Mit denen schlecht leben, das wäre auch schlecht für mich", sagt Patzelt. Allerdings müsse nun alles getan werden, um die Zahl der Flüchtlinge zu senken: "Die Menschen müssen sehen, dass wir es nicht auf eine Situation hinauslaufen lassen, die dann nicht mehr beherrschbar ist."