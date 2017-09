AfD-Erfolge im Osten - Frank Richter: AfD füllt ostdeutsches Ideologie-Vakuum

26.09.17 | 08:52 Uhr

Nach den hohen Wahlerfolgen der AfD vor allem im Osten der Republik hat die Analyse begonnen. Während die Ostbeauftragte der Bundesregierung den Osten verteidigt, sieht der Chef der Stiftung Frauenkirche ein ideologisches Vakuum im Osten.



Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), hat die Ostdeutschen gegen Kritik wegen des Wahlergebnisses der AfD in Schutz genommen. "Ich finde es fürchterlich, wie viele Stimmen die AfD auch in meiner südthüringischen Heimat abgeräumt hat", sagte Gleicke der "Berliner Zeitung" (Dienstag). Aber alle, die wegen der AfD-Erfolge im Osten Hilfe schreien, wolle sie daran erinnern, dass die AfD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr "mal eben satte 15 Prozent eingefahren hat", so Gleicke in den Interview.

Gleicke macht Merkel für AfD-Erfolg mitverantwortlich

Gleicke schaltete in dem Gespräch zudem auf politischen Angriff. Sie als SPD-Mitglied bedauere das schlechte Abschneiden ihrer Partei, aber man werde sich wieder aufrappeln. Mit Blick auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fügt sie hinzu: "Was dieses Land definitiv nicht mehr braucht, ist eine Politik des Nichtstuns und des Einlullens mit der Raute in der Flagge". Das sei vielleicht taktisch clever, bringe aber die Neonazis in die Parlamente und die Demokratie aus den Fugen.

Jeder hatte einen Platz im Kommunismus

Der Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche, Frank Richter, hat den Erfolg der AfD in Ostdeutschland auf ein ideologisches Vakuum nach dem Zusammenbruch des Kommunismus zurückgeführt. Er sagte den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft: "Der Kommunismus, obwohl sichtlich funktionsuntüchtig, war eine Weltanschauung, die dem Einzelnen einen Platz zuwies und ihn damit gewissermaßen, zumindest scheinbar, von globalen Bedrohungen abschirmte".

Neoliberalismus hat viele Verlierer produziert

Hinter der Mauer hätten sich die Menschen eingerichtet, so Richter weiter. "Die Ideologie bot Orientierung und Ideale. Ihr Wegfall hinterließ ein Vakuum. In das stieß die Praxis des Neoliberalismus, die viele Verlierer produzierte." Der Nationalismus schließlich gebe den Menschen das Gefühl etwas wert zu sein, weil sie Deutsche seien. Auf dieses Anerkennungs- und Wertschätzungsmuster rekurriere die AfD. Richter war während der friedlichen Revolution der DDR Gründer der Gruppe 20 in Dresden. Zwischen 2009 und 2017 arbeitete er als Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. In dieser Zeit beschäftigte er sich intensiv mit der Pegida und ihren Protesten und setzte sich für einen Diskurs ein.



CDU in Sachsen räumt Versäumnisse

Die AfD war am Sonntag mit 12,6 Prozent drittstärkste Kraft im neuen Bundestag geworden. Besonders viele Stimmen bekam sie in Ostdeutschland - in Sachsen landete sie mit 27 Prozent der Stimmen auf Platz eins vor der CDU. In einigen Gemeinden stimmte fast jeder Zweite für die AfD. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) kündigte nach den deutlichen Stimmverlusten seiner Partei auf Bundesebenen und auch im Freistaat eine Neuausrichtung der eigenen Politik an, Details nannte er nicht. Zugleich räumte er Versäumnisse ein. Er sagte der "Sächsischen Zeitung": Womöglich habe man in Sachsen nicht die Themen angesprochen, die man in der Vergangenheit mit den Menschen diskutiert habe und zugesagt habe, sich darum zu kümmern. Als Landesvorsitzender der CDU trage er natürlich auch eine Verantwortung für dieses Ergebnis. Zugleich rechtfertigte sich Tillich, es gebe in Sachsen eine deutlich erkennbare "liberal-konservative Mehrheit".

Sendung: Inforadio, 26.09.2017, 8.05 Uhr