Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 20.09.2017 | 16:25 Uhr

Das nenne ich positives Denken. Das ist keine Schönfärberei, vielmehr ist es ein Denken, das an Gestaltung, nicht aber am Abarbeiten am politischen Gegner interessiert ist. Erst wer positiv weiß, was er will, kann "in Ableitung" daraus und eher zweitrangig dann sagen, was er nicht will.



Die Themen sind benannt: Die ökologischen Grundlagen nicht nur des Planeten, sondern spezifisch auch des Menschen. Die Art und Weise des Wirtschaftens, jenseits von behaupteten Sachzwängen. Das sind auch in meinen Augen zentrale Themen. Das andere, worüber sich jetzt allüberall aufgeregt wird, ist eher eine Folge davon.



Mir scheint, 80% der Diskurse arbeiten sich eher negativ ab. Im Sinne eines Schlagabtauschs. In Abgrenzung gegeneinander. Ober völlig unbezogen nebeneinander. Nicht nur bei den politischen Vertretern, auch hier, im RBB-Block erscheint es mir oft so. Das geht in der Tat anders.