Bundesweit sind 42 Parteien zur Wahl zugelassen - 24 davon stehen auf Berliner Wahlzetteln: Was wollen sie? Welche drei Punkte nennen sie zuerst in ihren Programmen? Und wie aktiv sind sie in den sozialen Medien? rbb|24 stellt sie in Kurzprofilen vor.

Auch an anderer Stelle gab es Kritik an der Bundeskanzlerin. Beim Thema Asyl zum Beispiel: "Angela Merkel hat sich das sehr leicht gemacht, als sie gesagt hat: Wir schaffen das. Ich unterschreibe das, wir schaffen ganz viel in diesem Land." Aber Merkel habe hinterher den Kommunen und Freiwilligen die ganze Arbeit überlassen.

In einer Audiobotschaft stellte ihr Katrin Göring-Eckardt, Spitzenkandidatin der Grünen für den Bundestag, die GroKo-Frage: Was ist das Schlimmste an der Koalition gewesen? Und wäre sie bereit, diese noch einmal einzugehen? Das Schlimmste an der Großen Koalition sei die Debatte nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz gewesen. Die CDU hätte damals gesagt, der Anschlag sei das Ergebnis dessen gewesen, dass die SPD nicht bereit gewesen wäre, schärfere Sicherheitsgesetze zu verabschieden. Sondern immer Bürger- und Grundrechte ins Feld führe. "Das hat mir den Atem stocken lassen, und das ist bis heute einer der fürchterlichsten Momente in der großen Koalition", so Högl. Nicht nur deshalb wolle sie diese Regierungsoption nicht mehr.

Die GroKo völlig ausschließen wollte sie dann aber auf Nachfrage nicht. Stattdessen verwies sie darauf, die SPD wolle im Zweifel wieder die Basis befragen, wie schon nach der Bundestagswahl 2013. Außerdem wolle sie erst einmal das Wahlergebnis vom 24. September abwarten.