Teilnehmen werden Spitzenkandidatinnen jener Parteien, die den jüngsten Umfragen zufolge nach der Wahl am 24.September in den Bundestag einziehen. Im Studio sind Monika Grütters für die Berliner CDU, Dagmar Ziegler für die Brandenburger SPD, Petra Pau für die Berliner Linken, Beatrix von Storch für die Berliner AfD, Annalena Baerbock für die Brandenburger Grünen und Linda Teuteberg für die Brandenburger FDP.

Fünf Tage vor der Wahl stellen sich die Berliner und Brandenburger Spitzenkandidatinnen der großen Parteien am Dienstagabend im rbb-Fernsehen den Fragen der Moderatoren Sascha Hingst und Sarah Zerdick. Auch Bürger aus beiden Bundesländern bekommen in der Sendung die Gelegenheit, bei zentralen Wahlkampf-Themen nachzuhaken: Innere Sicherheit, Mieten, Rente und Integration.

Derzeit liegt die CDU in der Sonntagsfrage für die Bundestagswahl in Berlin in der Wählergunst vorne. Das geht aus dem BerlinTREND der rbb-Abendschau und der Berliner Morgenpost vom 12. September hervor. Der Vorsprung ist aber bei Weitem nicht so groß wie im Bund. Linke, AfD und Grüne erhalten in Berlin mehr Zustimmung als bundesweit, die FDP weniger.



Da sich BerlinTREND und BrandenburgTREND abwechseln, stammen die jüngsten Zahlen für Brandenburg vom 28. Juni. Damals lag die CDU in der Bundestags-Sonntagsfrage bei 35 Prozent, die SPD bei 24 Prozent. Die AfD lag damals noch gleichauf mit der Linken.