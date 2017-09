rbb-Wahlhearing - Spitzenkandidatinnen wollen mehr Polizisten im Land

19.09.17 | 23:06 Uhr

Im rbb-Wahlhearing haben sich sechs Spitzenkandidatinnen der großen Parteien aus Berlin und Brandenburg den Fragen von Moderatoren und Bürgern gestellt. Alle sprachen sich für die Stärkung der Polizei aus. Uneins war man sich dagegen beim Thema Integration.



Spitzenkandidatinnen von CDU, SPD, Linken, Grünen, FDP und AfD aus Berlin und Brandenburg haben sich dafür ausgesprochen, die Zahl der Polizisten in Bund und Ländern zu erhöhen. "Es braucht keine Gesetzesverschärfung, sondern es fehlt Polizei auf der Straße", sagte Annalena Baerbock, Spitzenkandidatin der Brandenburger Grünen, am Dienstagabend beim rbb-Wahlhearing in Berlin. "Wir brauchen mehr Sicherheitspersonal in den Ländern und im Bund", sagte die Brandenburger SPD-Spitzenkandidatin Dagmar Ziegler. "Gerade dort, wo mehr Einbrüche passieren, müssen Schwerpunkte der polizeilichen Arbeit gesetzt werden."

Die Berliner CDU-Spitzenkandidatin Monika Grütters plädierte dafür, mehr öffentliche Plätze mit Kameras zu überwachen. Die Berliner AfD-Spitzenkandidatin Beatrix von Storch stimmte teilweise zu. "Videoüberwachung ist auch immer ein Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger", sagte sie. "Jetzt müssen wir es punktuell machen, weil wir feststellen, dass wir es anders nicht mehr in den Griff kriegen, weil die Kriminalität so sehr gestiegen ist." Widerspruch kam von der Berliner Linken-Spitzenkandidatin Petra Pau: Videoüberwachung verhindere keine Straftaten, sagte sie. "Oftmals verdrängt das nur Kriminalitätsschwerpunkte." Sie forderte ebenso wie die Spitzenkandidatin der Grünen in Brandenburg, Annalena Baerbock, die Justiz so auszustatten, dass Straftaten schnell geahndet werden.



Pau und Baerbock machen sich für Familiennachzug stark

Uneinigkeit gab es teilweise beim Thema Integration, vor allem, von Flüchtlingen. Monika Grütters griff das berühmte Zitat von Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) auf: "Ja, wir schaffen das", sagte sie. "Deutschland ist ein großherziges Land. Wir können stolz sein auf diese Welle von Hilfsbereitschaft, die durch das ganze Land ging, und da hat keiner gefragt: Kannst Du den später ernähren?!" Beatrix von Storch (AfD) sprach sich gegen den Familiennachzug aus. "Da sind wir die einzigen, die in aller Klarheit sagen: Den Familiennachzug können wir nicht schaffen. Denn das sind zu viele, die jetzt kommen." Annalena Baerbock (Grüne) hielt dagegen: “Es ist eine Frage der Humanität, die Ärmsten und Schwächsten hierher zu holen - und das sind die Frauen und Kinder." Ähnlich argumentierte auch Petra Pau (Linke). “Es ist eine absolute Katastrophe zum Beispiel für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, dass sie weiter nicht die Chance sehen, dass Mama und Papa oder die Schwester nachkommen. Das ist aber eine Voraussetzung für Integration."

Linda Teuteberg gab sich zurückhaltender. "Sicherlich kann auch der Familiennachwuchs wichtig sein", sagte sie, "für uns ist aber vor allem wichtig, dass wir uns auf Schutzbedürftige konzentrieren und in dem Bereich geordnete Verhältnisse schaffen."

Dagmar Ziegler (SPD) wies, wie einige der anderen Politikerinnen in der Runde auch, auf die Wichtigkeit der Bildung und Teilhabe für die Integration hin - von der Schulbildung bis hin zur Sicherung im Alter. "Dass eben die Teilhabemöglichkeiten für alle in Anspruch zu nehmen sind, das ist für mich eine vollständige Integration. Das ist aber keine Einbahnstraße, das gilt für die aufnehmende Gesellschaft genauso wie für die, die aufgenommen werden wollen - und wir haben sehr viele Flüchtlinge, die da auf einem guten Weg sind."

Mein Herzensthema | Abschlussstatements der Politikerinnen Linda Teuteberg (FDP) - "Der Staat soll Bürger nicht mit Bürokratie belästigen"

Annalena Baerbock (Grüne) - "Raus aus der Kohle & eine andere Landwirtschaft"

Beatrix von Storch (AfD) - "Volksentscheide nach Schweizer Vorbild"

Petra Pau (Die Linke) - "Sozial gerecht und Frieden für alle"

Di 19.09.2017 | 00:00 | Abendschau Dagmar Ziegler (SPD) - "Anbindung an die Metropolen"

Monika Grütters (CDU) - "Wir wollen dem Fremden Raum geben"











Grütters spricht sich für Randbebauung des Tempelhofer Feldes aus

In der Wohnungspolitik wurden Unterschiede zwischen den Politikerinnen deutlich. Grütters plädierte vor allem für Neubau. Dazu müssten innerstädtische Flächen zur Verfügung gestellt werden, sagte. Als Beispiel nannte sie den Rand des Tempelhofer Feldes. Pau, forderte mehr Sozialwohnungen. Deren Mieten dürften auch nicht unbegrenzt steigen, sagte sie. Ziegler und Baerbock verlangten, die Mietpreisbremse so nachzubessern, dass sie besser wirkt. Die FDP will nach den Worten ihrer Brandenburger Spitzenkandidatin Linda Teuteberg mehr Menschen ermöglichen, selbst zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen. Deshalb solle es einen Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer geben.





Die sechs Berliner und Brandenburger Spitzenkandidatinnen der großen Parteien stellten sich im rbb-Fernsehen den Fragen der Moderatoren Sascha Hingst und Sarah Zerdick. Auch Bürger aus beiden Bundesländern hatten in der Sendung "Ihre Wahl 2017. 6 Frauen für Berlin und Brandenburg" die Gelegenheit, bei zentralen Wahlkampf-Themen nachzuhaken:

Zuschauer beim Wahltreff des Inforadios vor dem Wahl-Hearing im rbb Fernsehen

Spitzenkandidatinnen stecken zuvor im Inforadio Positionen fest

Vor dem Wahl-Hearing waren die Spitzenkandidatinnen am Dienstagabend im rbb-Fernsehzentrum beim Wahltreff des rbb-Inforadios zu Gast. Ziegler kündigte an, dass sie sich für bessere Bahnverbindungen in Brandenburg einsetzen wolle. Die Verkehrsanbindung an die Metropolen wie Berlin und Hamburg sei entscheidend für die Entwicklung der Regionen, sagte Ziegler. Zwar sei in erster Linie das Land zuständig, der Bund finanziere die Infrastruktur aber mit. Die Berliner Spitzenkandidatinnen von CDU und Linken, Monika Grütters und Petra Pau, betonten die Notwendigkeit, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Nötig sei ein Investitionsprogramm des Bundes. Außerdem müssten Sozialwohnungen gesichert werden. Grütters sagte, wichtig sei vor allem, innerstädtischen Wohnraum für Menschen mit mittleren Einkommen zu schaffen. Dafür könne zum Beispiel der Rand des Tempelhofer Feldes genutzt werden. Die Berliner AfD-Spitzenkandidatin von Storch bekräftigte derweil die Haltung ihrer Partei in der Flüchtlingspolitik. Sie plädierte dafür, strikt zwischen Flüchtlingen und Migranten zu unterscheiden. Flüchtlinge seien nur auf Zeit in Deutschland, sagte von Storch beim Inforadio-Wahltreff. Deshalb müsse der Staat auch nicht dafür sorgen, dass sie integriert werden. Die Spitzenkandidatinnen von Grünen und FDP in Brandenburg, Annalena Baerbock und Linda Teuteberg, forderten, die Anliegen junger Menschen stärker zu berücksichtigen.

Dabei gehe es neben der Bildungspolitik auch um Fragen wie Rente und Umwelt, sagte Teuteberg. Die sozialen Sicherungssysteme müssten auch langfristig für Jüngere tragfähig sein. Baerbock verwies außerdem auf Probleme durch Klimawandel und Umweltzerstörung. Beide Politikerinnen sprachen sich außerdem dafür aus, dass auch 16-Jährige den Bundestag wählen dürfen.



Spitzenkandidatinnen jener Parteien nahmen teil, die den jüngsten Umfragen zufolge nach der Wahl am 24.September in den Bundestag einziehen. Im Studio waren Monika Grütters für die Berliner CDU, Dagmar Ziegler für die Brandenburger SPD, Petra Pau für die Berliner Linken, Beatrix von Storch für die Berliner AfD, Annalena Baerbock für die Brandenburger Grünen und Linda Teuteberg für die Brandenburger FDP.

CDU in Berlin und Brandenburg vorn

Derzeit liegt die CDU in der Sonntagsfrage für die Bundestagswahl in Berlin in der Wählergunst vorne. Das geht aus dem BerlinTREND der rbb-Abendschau und der "Berliner Morgenpost" vom 12. September hervor. Der Vorsprung ist aber bei Weitem nicht so groß wie im Bund. Linke, AfD und Grüne erhalten in Berlin mehr Zustimmung als bundesweit, die FDP weniger.

Da sich BerlinTREND und BrandenburgTREND abwechseln, stammen die jüngsten Zahlen für Brandenburg vom 28. Juni. Damals lag die CDU in der Bundestags-Sonntagsfrage bei 35 Prozent, die SPD bei 24 Prozent. Die AfD lag damals noch gleichauf mit der Linken.



BerlinTREND vom 12. September 2017

BrandenburgTREND vom 28. Juni 2017