Die Große Koalition in Deutschland ist abgewählt. Nun sind CDU und CSU auf Partnersuche, denn die bisher mitregierende SPD hat nach ihrem Wahlfiasko erklärt, in die Opposition gehen zu wollen. CDU-Chefin Angela Merkel kündigte am Montagnachmittag dennoch Gespräche mit der SPD an, aber auch mit FDP und Grünen. Denn rein rechnerisch haben nur diese beiden Parteien Chancen auf eine Regierungsbeteiligung.

Man werde ernsthaft in die Gespräche gehen, aber Inhalte in den Vordergrund stellen, sagte die Berliner Spitzenkandidatin der Grünen, Lisa Paus, am Montag im rbb-Inforadio. Wenn es zu einer Jamaika-Koalition kommen solle, dann müsse man sich klar für soziale Gerechtigkeit im Land aussprechen. Sehr wichtig sei beispielsweise bezahlbarer Wohnraum, für den sich die Grünen insbesondere während des Wahlkampfes in Berlin stark gemacht hätten.



Schnittmengen mit der FDP gebe es bei den Bürgerrechten und in den Bereichen Digitalisierung, Modernisierung und Investitionen, sagte Paus weiter. In der Europapolitik gebe es jedoch zunehmend "trennende Stimmen".

Auch die Spitzenkandidatin der FDP in Brandenburg, Linda Teuteberg, verwies auf die politischen Inhalte. Bei einer möglichen Koalition mit CDU und Grünen stehe klar im Vordergund, ob man Inhalte umsetzen könne oder nicht, sagte Teuteberg am Montag im rbb.