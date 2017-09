Im laufenden Wahlkampf für die Bundestagswahl am 24. September sind in Berlin bisher fast 600 Wahlplakate beschädigt oder entwendet worden. Insgesamt registrierte die Polizei fast 200 Taten, wobei in der Regel bei jeder Tat mehrere Plakate betroffen waren.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, traf es mit rund 200 Plakaten am stärksten die AfD. Bei der SPD waren es 120, bei der CDU gut 80 Werbeplakate. Erst am Montagabend hatte ein 47-Jähriger in Friedrichshain-Kreuzberg zehn Wahlplakate mit Farbe bemalt. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.