Ludwig gegen Schüle - Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD polarisiert Potsdam

14.09.17 | 22:26 Uhr

Die Bundestagswahl ist in und um Potsdam besonders spannend. Während die SPD-Kandidatin mit sozialen Themen punkten will, setzt ihre Konkurrentin von der CDU auf innere Sicherheit und Asyl - und scheut nicht die Nähe zur AfD. Von Andreas B. Hewel



Im Kampf um ein Direktmandat für den Bundestag steht im Wahlkreis 61, zu dem auch die Landeshauptstadt Potsdam gehört, ein Kopf-an-Kopf-Rennen an - zwischen der CDU und der SPD. Gemessen am Profil der Kandidaten ist es ein echter Richtungswahlkampf. Das liegt besonders an der Kandidatin der Union, Saskia Ludwig, die eindeutig zum rechten Flügel der CDU gehört. Die Hauptkonkurrentin von der SPD, Manja Schüle, dagegen setzt auf moderate sozialdemokratische Themen. Eine solche Polarisierung hat es in Potsdam lange nicht gegeben.

Welche der beiden Kandidatinnen davon profitiert, ist völlig offen. Lange war der Wahlkreis 61 fest in sozialdemokratischer Hand. Doch in den vergangenen acht Jahren hatte die Union stetig Boden gut gemacht. Vor vier Jahren dann gelang den Christdemokraten der Clou: Die damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Katherina Reiche holte mit einem hauchdünnen Vorsprung von 730 Stimmen das Direktmandat vor der SPD. 2015, also zwei Jahre später, allerdings schied Reiche aus der Bundespolitik aus.

Für Ludwig heißt es: alles oder nichts

Jetzt will Saskia Ludwig das Direktmandat erkämpfen. Das muss sie auch, wenn sie in den Bundestag einziehen will - trotz Listenplatz 8. Das liegt daran, dass den Direktkandidaten der Union in Brandenburg beste Chancen eingeräumt werden: Acht der zehn Direktkandidaturen im Land gelten für die Union als sicher. Das ist deutlich mehr, als der CDU in Brandenburg voraussichtlich an Mandaten für den Bundestag zustehen wird, die sie durch die Zweitstimmen erreichen könnte. Für die Union werden also mehrere Überhangmandate erwartet. Somit können nur die direkt gewählten CDU-Kandidaten in den Bundestag einziehen.

Für Ludwig heißt es: alles oder nichts. Bei ihrem Sprung in die Bundespolitik setzt sie auf urkonservative Themen. So kämpft sie für freie Schulen und für die sogenannte Herdprämie, Extrageld für Eltern, die ihre Kinder nicht in die Kita schicken. Vor allem aber will sie mit der inneren Sicherheit punkten. Sie fordert mehr Bundespolizisten und mehr Befugnisse für diese. So wirbt sie auf Wahlkampfveranstaltungen gerne mit ihrem Hauptslogan "Heimat, aber sicher". "Wir haben es seit dem Wegfall der Grenzen tatsächlich seit Jahren mit mäandernden, osteuropäischen Banden zu tun. Das ist nicht weniger geworden", sagt Ludwig. "Wir befinden uns hier in Kleinmachnow, das besonders von Raubzügen solcher Banden gebeutelt ist. Das gehört alles zum Thema 'Heimat, aber sicher'."



Keine Berührungsängste mit der AfD

Auf ihrer Internetseite wird sie noch deutlicher. Da fordert sie gar, dass Staatsanwälte viel schneller Untersuchungshaft beantragen müssten, sogar von "anordnen" spricht sie, obwohl das nur ein Richter kann. Ein abgelehnter Asylbewerber müsse auf Minimalstandard untergebracht werden, bis er ausreisen kann oder will. Einwanderer dürften dem deutschen Staat nicht auf der Tasche liegen und sie will kein Geld für Griechenland und Co. ausgeben.



Kein Zweifel, Ludwig gehört zum rechten Flügel der Union. Auch mit der AfD hat sie keine Berührungsängste. Im Januar ging sie auf den Neujahrsempfang der AfD, sehr zum Verdruss anderer CDU-Faktionsmitglieder. Mit AfD-Landeschef Alexander Gauland gab sie gar ein gemeinsames Interview für die "Junge Freiheit", einer Wochenzeitung der neuen Rechten. Die AfD-Kontakte sind für Saskia Ludwig kein Problem. "Ich halte es für wichtig und notwendig, gerade als Demokrat, dass jeder mit jedem reden kann. Aber Koalitionen definitiv nicht, nein", sagt die Landtagsabgeordnete.

Grüne: "Wer Saskia Ludwig wählt, wählt die AfD im Schafspelz"

Für die Hauptkonkurrentin um das Direktmandat, die Sozialdemokratin Manja Schüle, sind solche AfD-Kontakte ein Graus. Selbst kämpft die Bildungsexpertin und Büroleiterin des brandenburgischen Bildungsministers Günter Baaske um Bundesgeld für Schulinvestitionen, um bezahlbare Mieten und gegen befristete Arbeitsverträge. Dass ihre Konkurrentin von der Union auch am rechten Rand nach Stimmen fischt, will sie erst gar nicht kommentieren. Dann aber platzt es doch aus ihr raus und es fallen Begriffe wie "Erika Steinbach 2.0". "Was mich natürlich schon zweifeln lässt", klagt Manja Schüle, "ist, dass sie auch in ihren eigenen Reihen außerordentlich umstritten ist - aufgrund ihrer AfD-Nähe, der Veranstaltungsbesuche der AfD, der gemeinsamen Interviews mit Spitzenpersonal der AfD und auch aufgrund der massiven Medienkritik, die sie in den letzten Wochen und Monaten geäußert hat."

Auch der Direktkandidatin der Grünen, der Bundestagsabgeordneten Annalena Baerbock, sind die AfD-Kontakte ihrer Unions-Konkurrentin suspekt. Nach dem besagten Interview mit Gauland äußerte sie gar die Vermutung, dass Ludwig bei einem Einzug in den Bundestag das Parteibuch wechseln könnte. "Wer Saskia Ludwig wählt, wählt die AfD im Schafspelz", schalt Baerbock damals die Unionskandidatin.

Selten ging es in Potsdam so zur Sache

Selbst ringt Baerbock vor allem um die Zweitstimme für ihre Partei. In der Flüchtlingspolitik fordert sie, schnell den Familiennachzug für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive zu ermöglichen. Zudem will sie ein Lohngleichheitsgesetz für Mann und Frau und einen schnellen Ausstieg aus der Kohle. Bei aller Schelte am Kurs von Ludwig aber stört es sie nicht, dass der Kampf ums Direktmandat zwischen CDU und SPD in ihrem Wahlkreis schärfer geworden ist. "Es gibt sehr große Unterschiede zwischen den demokratischen Parteien in ganz vielen inhaltlichen Fragen", sagt Baerbock. "Ich finde das sehr gut, wenn man das inhaltlich deutlich machen kann und nicht sagt, alles sei das Gleiche. Denn das stimmt einfach nicht."



Aber es gibt eine Grenze für sie im politischen Streit. "Was ich gar nicht gut finde," legt Baerbock nach, "und was ich auch nicht akzeptieren kann, ist, wenn mit Halbwahrheiten gespielt wird; wenn bewusst Sätze so formuliert werden, dass man sie miss- oder zweideutig verstehen kann; und wenn man die Menschenwürde nicht respektiert."



So grundsätzlich ging es selten zur Sache im Wahlkreis 61 und in der Landeshauptstadt.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 14.09.2017, 19:30 Uhr