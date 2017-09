Regionale Reaktionen auf die Bundestagswahl - Woidke spricht von "bitterem Ergebnis" für die SPD

24.09.17 | 18:49 Uhr

Deutschland hat gewählt - und auch 4,6 Millionen Berliner und Brandenburger waren aufgerufen, ihre Stimme für den neuen Bundestag abzugeben. Auf die ersten Hochrechnungen folgen erste Reaktionen aus der Region.



Union vor SPD vor AfD: Die Wahllokale sind geschlossen, die ersten Hochrechnungen erfolgt. Die CDU/CSU ist demnach erneut stärkste Kraft im Bundestag, gefolgt von der SPD. Drittstärkste Partei wurde offenbar die AfD. Des Weiteren im Bundestag vertreten: FDP, Grüne, Linke.



Auf die vorläufigen Wahlergebnisse erfolgten am Sonntagabend erste Reaktionen von Politiker aus Berlin und Brandenburg.



CDU: "Klarer Regierungsauftrag für Merkel"

Der Berliner CDU-Fraktionschef Florian Graf sieht trotz der starken Verluste bei der Bundestagswahl einen klaren Regierungsauftrag für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Es waren schwierige vier Jahre", sagte Graf am Abend im rbb Fernsehen in Reaktion auf internationale Krisen. "Das führt zu Verlusten." Deutschland habe eine zersplitterte Parteienlandschaft, so Graf weiter. "Das macht es kaum noch möglich, an Größen wie 40 Prozent heranzukommen." Die Union hatte zu diesem Zeitpunkt nach einer Prognose bei der Wahl am Sonntag 32,5 Prozent der Stimmen erhalten und damit 9 Prozentpunkte eingebüßt.



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von einem "bitteren Ergebnis". "Das ist ein bitterer Abend für die Sozialdemokraten. Und für die Demokratie insgesamt - dass die AfD zweistellig in den Bundestag einzieht", so Woidke. "Ich bin dafür, dass wir jetzt in Ruhe überlegen – ob wir in die Opposition gehen oder ob wir eine stabile Regierung bilden."



Zu möglichen Auswirkungen des Ergebnisses auf die Landtagswahl sagte Woidke: "Wir hatten eine ähnliche Situation, wenn auch nicht ganz so schlimm, vor vier Jahren, das war ein Jahr vor der Landtagswahl. Da wurde oft gesagt, jetzt wird die SPD auch die Landtagswahl verlieren." Die nächste Landtagswahl habe die SPD mit fast zehn Prozent

Vorsprung gewonnen.

Mehr zum Thema Hochrechnung Bundestagswahl - Starke Verluste für Union und SPD, AfD drittstärkste Kraft Bei der Bundestagswahl verzeichnen Union und SPD nach Hochrechnungen deutliche Verluste. Die AfD wird drittstärkste Kraft - im Osten ist sie sogar auf Platz 2. Die FDP zieht mit gut zehn Prozent sicher in den Bundestag ein. Grüne und Linke bleiben unter zehn Prozent.

Jubel bei der FDP

Der Berliner FDP-Spitzenkandidat Christoph Meyer reagierte mit großer Freude auf den Wiedereinzug seiner Partei in den Bundestag. "Zweistellig ist ein super Ergebnis und jetzt können wir im Parlament die Arbeit der Erneuerung fortsetzen." Für Tegel hoffe man auf ein starkes Ergebnis. "Damit wir auch in Berlin dokumentieren können, dass unsere Arbeit in den letzten zwei bis drei Jahren erfolgreich war."



Mit Blick auf den Volksentscheid Tegel zeigte sich der Fraktionsvorsitzende der Berliner FDP Sebastian Czaja optimistisch. "Die letzte Prognose war, dass jeder zweite Berliner für die Offenhaltung von Tegel ist und wir gehen davon aus, dass sich das auch heute im Wahlergebnis niederschlägt."



Brandenburgs FDP-Spitzenkandidatin Linda Teuteberg sprach mit Blick auf den Wiedereinzug der FDP von einem großen Vertrauensvorschuss."Dieses großartige Votum ist ein enormer Vertrauensvorschuss, den wir uns in den letzten vier Jahren hart erarbeitet haben. Ich freue mich darüber, zukünftig für die liberale Mitte Brandenburgs im Deutschen Bundestag arbeiten zu dürfen."

AfD will "Jagd auf Merkel" machen

Nach ihrem voraussichtlichen Einzug als drittstärkste Kraft in den neuen Bundestag kündigte die AfD starken Druck auf die neue Bundesregierung an. "Wir werden sie jagen", sagte Spitzenkandidat Alexander Gauland am Sonntag in Berlin. Die Partei wolle sich "unser Land und unser Volk zurückholen".



Der Berliner AfD-Vorsitzende Georg Pazderski sieht seine Partei an der Spitze der Opposition. "Wir werden als Oppositionsführer in den Bundestag einziehen und gute Arbeit leisten", sagte er in Berlin. Das wäre sie jedoch nur bei einer Fortsetzung der Großen Koalition. Die SPD hat bereits angekündigt, in die Opposition gehen zu wollen.



Gemischte Gefühle bei den Grünen

Die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen in Brandenburg, Annalena Baerbock, sieht in dem sich abzeichnenden Bundestagswahlergebnis ein Wechselbad der Gefühle. Sie freue sich über das Ergebnis von 9,4 Prozent laut der ersten Hochrechnung, sagte sie am Sonntagabend. "Dennoch haben wir unser Wahlziel, drittstärkste Kraft im Bundestag zu werden, nicht erreicht. Dramatisch und bitter ist das Abschneiden der AfD, die drittstärkste Kraft im nächsten Bundestag werden wird", erklärte Baerbock in einer Mitteilung.



Gemischte Gefühle äußerte auch die Berliner Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast: Das Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl sehe sie "mit einem lachenden und einem weinenden Auge". "Einerseits sind wir unserem Ziel, zweistellig zu werden, sehr nahe gekommen", sagte sie. Schlimm sei aber das starke Abschneiden der AfD. Künast steht auf der Landesliste der Berliner Grünen auf Platz drei.

Linke spricht von "tief gespaltener Gesellschaft"

Der Berliner Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer hat alarmiert auf den Ausgang der Bundestagswahl am Sonntag reagiert. Das Erstarken der Rechtsextremen sei eine "riesige Herausforderung", teilte Lederer mit. "Unsere Gesellschaft ist tief gespalten." Leder

betonte, das stabile Abschneiden seiner Partei strafe alle Lügen, die die Linke und ihre Wähler für das Erstarken des Rechtsextremismus verantwortlich machen wollten.



Der Brandenburger Linken-Bundestagsabgeordnete Thomas Nord sagte zur ersten Wahlprognose: "Diesmal haben sich CDU/CSU und SPD selber asymmetrisch demobilisiert. Dieser Erfolg wird die Demokratie hierzulande nachhaltig erschüttern."

Sendung: rbb um 6, 24.09.2017, 18 Uhr