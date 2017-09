Die Verzögerung bei der Auszählung der Wahlergebnisse in Berlin hat an technischen Problemen bei der elektronischen Übermittlung der Stimmen aus den Wahllokalen gelegen. Das System habe für eine Stunde völlig ausgesetzt und sei danach mit Problemen gelaufen, sagte die Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Montagmorgen in Berlin.